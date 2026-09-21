Huawei präsentiert seinen ersten Desktop-Computer mit HarmonyOS

Auf der Huawei Connect 2026 Konferenz hat Huawei erfolgreich seinen ersten Desktop-Computer namens HM650 vorgestellt, der mit dem Betriebssystem HarmonyOS läuft. Das Gerät ist für das große Unternehmenssegment und Büroumgebungen konzipiert und gilt als wichtiger Schritt auf dem modernen Technologiemarkt. Dies berichtet Ixbt.com .

Laut Ixbt.com ist der offizielle Verkaufsstart des neuen HM650-Computers für September dieses Jahres geplant. Das Unternehmen präsentiert das Produkt als leistungsstarke Lösung für tägliche Büroaufgaben und komplexe Unternehmensprozesse.

Fähigkeiten der Künstlichen Intelligenz

Das Gerät läuft mit dem Betriebssystem HarmonyOS V1.0 und hat die Sicherheits- und Zuverlässigkeitszertifizierung der Stufe zwei erfolgreich bestanden. Fortschrittliche KI-Tools zur Beschleunigung der Datenverarbeitung, Wissenssuche, Inhaltserstellung und Datenverwaltung sind tief in das System integriert.

Huawei legt zudem besonderen Wert auf den Schutz vertraulicher Daten durch große Sprachmodelle und robuste Systemsicherheitsmechanismen. Für Unternehmenskunden wurden Funktionen zur digitalen Aufteilung von Arbeitsbereichen sowie zur zentralen Verwaltung von Geräten und Anwendungen implementiert.

Ökosystem und Automatisierung

Der Hersteller betont, dass nach dem Anschluss des neuen PCs an das Netzwerk alle notwendigen Anwendungen und Sicherheitsrichtlinien automatisch konfiguriert werden. Dies erleichtert die Verwaltung der IT-Infrastruktur in großen Unternehmen erheblich.

Derzeit umfasst das HarmonyOS-Ökosystem über 50.000 Anwendungen. Fast 19.000 davon wurden speziell für diese Plattform entwickelt, während die übrigen mit über 3.300 verschiedenen Diensten vollständig kompatibel sind.