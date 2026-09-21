Rayan Cherki sagt, es sei eine Ehre, unter Zinedine Zidane zu spielen

Der Mittelfeldspieler der französischen Nationalmannschaft und von Manchester City, Rayan Cherki, hat seine Freude darüber zum Ausdruck gebracht, zum ersten Trainingslager unter dem legendären Trainer Zinedine Zidane berufen worden zu sein. Laut Goal.com blickt der 23-Jährige mit großer Spannung auf den Beginn einer neuen Ära in der Nationalmannschaft und betonte, dass es für ihn eine riesige Ehre sei, unter Zinedine Zidane zu spielen. Dies berichtet Goal.com berichtet .

Derzeit bereitet sich der legendäre ehemalige französische Nationalspieler und ehemalige Cheftrainer von Real Madrid auf sein Debüt mit der Nationalmannschaft vor. Während der aktuellen Länderspielpause wird Zinedine Zidane offiziell die französische Nationalmannschaft leiten, was als historisches Ereignis für die Fußballgemeinschaft des Landes gilt.

Der offensive Mittelfeldspieler von Manchester City, Rayan Cherki, wurde in den ersten Kader von Zinedine Zidane berufen. Der 23-Jährige, der bereits 14 Länderspiele für Frankreich bestritten und 2 Tore erzielt hat, konnte sich einen Platz im Hauptkader sichern.

Rayan Cherki und Zinedine Zidane: Beginn einer neuen Ära

Der Wunsch, unter Zinedine Zidane, einer der lebenden Legenden des französischen Fußballs, zu spielen, inspiriert die junge Generation. Rayan Cherki, ein ehemaliges Talent aus der Akademie von Lyon, machte keinen Hehl daraus, dass er es kaum erwarten kann, mit dem Training zu beginnen.

In einem Interview mit Canal+ sagte Rayan Cherki: „Es ist eine Ehre, mit einem neuen Cheftrainer zu arbeiten, besonders mit Zinedine Zidane. Wir freuen uns darauf, die Arbeit mit ihm zu beginnen und diese Erfahrung wirklich zu genießen.“

Rayan Cherki, der bei Manchester City überzeugt, reist in hervorragender Form zur Nationalmannschaft. Am letzten Spieltag der englischen Premier League gewann sein Team mit 5:3 gegen Sunderland, wobei der junge Mittelfeldspieler selbst ein Tor erzielte.

Der Spieler, der in dieser Saison bei Manchester City konstant gute Leistungen zeigt, kommt bisher auf 4 Tore und 2 Vorlagen in allen Wettbewerben. Allein in der englischen Meisterschaft hat er in 5 Spielen 3 Mal getroffen.

Nun richtet sich alle Aufmerksamkeit auf Zinedine Zidane und die französische Nationalmannschaft unter seiner Führung. Während der Trainer die Vorbereitungen auf sein erstes Länderspiel beginnt, haben sich die Spieler versammelt, um die taktischen Ideen des neuen Trainers zu verinnerlichen.