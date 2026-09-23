Xiaomi stellt ein Smart Lock mit 12 Entsperrmethoden vor

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Xiaomi stellt ein Smart Lock mit 12 Entsperrmethoden vor

Xiaomi hat sein neues Flaggschiff-Gerät, das Smart Lock 5 Max, auf dem chinesischen Markt eingeführt. Laut ixbt.com bietet dieses mit moderner Technologie ausgestattete Sicherheitssystem Nutzern völlig neue Möglichkeiten für die Heimsicherheit und besticht durch seine fortschrittlichen Funktionen. Dies berichtet nachrichten quelle.

Die Basisversion des neuen Smart Locks kostet 3529 Yuan und ist nach Abzug staatlicher Subventionen für 2999,65 Yuan erhältlich. Zudem wird die Dual Camera-Version mit erweiterten Funktionen für 4352 Yuan (3699,2 Yuan mit Subvention) angeboten. Das Gerät verfügt über einen Glasgriff, ein schwebendes Panel mit ringförmigem LED-Licht und eine moderne AG-Beschichtung.

Fortschrittliche Identifikations- und Sicherheitstechnologien

Das Modell Smart Lock 5 Max unterstützt insgesamt 12 verschiedene Entsperrmethoden. Besonders hervorzuheben sind die KI-basierte 3D-Gesichtserkennung und die Handflächenvenenerkennung. Das System erkennt Gesichter bei Nutzern mit einer Körpergröße zwischen 1,2 und 2 Metern in etwa einer Sekunde, während der Scanvorgang der Handfläche aus einer Entfernung von 10–20 Zentimetern erfolgt.

Die Dual Camera-Version des Geräts ist zusätzlich mit UWB-Technologie ausgestattet. Dadurch reicht es aus, ein autorisiertes Gerät in die Nähe des Schlosses zu bringen, um die Tür kontaktlos zu öffnen. Diese Modifikation ist mit einem 2K-Kamerasystem ausgestattet, das einen Sichtwinkel von 192 Grad und einen dynamischen Nachtsichtmodus bietet.

Intelligente Überwachung und hohe Autonomie

Das Gerät verfügt über einen 5-Zoll-Bildschirm auf der Innenseite, und die KI ist in der Lage, menschliche Präsenz zu erkennen und Pakete zu identifizieren. Zudem gibt es ein Benachrichtigungssystem für offen gelassene Türen oder Einbruchsversuche, das mit anderen Smart-Home-Geräten zusammenarbeiten kann.

Der autonome Betrieb des Geräts wird durch zwei Akkus mit einer Gesamtkapazität von 8000 mAh gewährleistet, was eine kontinuierliche Laufzeit von bis zu 11 Monaten ermöglicht. Fällt der Akkustand unter 10 Prozent, schaltet das Schloss in den Energiesparmodus und behält die grundlegenden Entsperrfunktionen für weitere 2,5 Monate bei.

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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» Redakteur

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