Im Rahmen der UN-Generalversammlung in New York wurden bei einer vom einflussreichen Atlantic Council organisierten politischen Debatte sensationelle Erklärungen abgegeben, die die Geopolitik des Nahen Ostens erschüttern. Laut Informationen von «Anadolu Aynasi» beschuldigte der syrische Präsident Ahmad al-Sharaa Tel Aviv offen, regelmäßig Luftangriffe auf die strategische und staatliche Infrastruktur des Landes durchzuführen: «Sogar der Präsidentenpalast wurde zweimal von Israel angegriffen! Israel bombardiert unsere Flughäfen ununterbrochen. Soll das etwa die Sicherheit der israelischen Bürger gewährleisten? Schauen Sie sich unsere Beziehungen zu den USA, Großbritannien und dem Libanon an – sie entwickeln sich erfolgreich. Ich glaube, das Problem liegt nicht in Syrien, sondern bei Israel selbst».

Der syrische Staatschef gab zudem bekannt, dass ein Jahr lang direkte Geheimverhandlungen mit Israel geführt wurden und als das Abkommen zu 90 Prozent ausgehandelt war, Israel unerwartet einen Rückzieher machte. Damaskus hat eine klare Bedingung: Die von der UNO als syrisches Territorium anerkannten Golanhöhen sind kein Verhandlungsgegenstand, und für einen dauerhaften Frieden muss die israelische Armee zur Grenzlinie von 1974 zurückkehren. Al-Sharaa erinnerte an sein Gespräch im Weißen Haus mit Donald Trump und sagte: «Warum geben Sie Israel nicht New Jersey? Sie haben keine Golanhöhen zum Verschenken, aber New Jersey gehört Ihnen (und die Demokraten dort wählen Sie ohnehin nicht)», wie er ironisch enthüllte.

Als eine der historischen Sensationen kündigte al-Sharaa die Räumung Syriens von allen ausländischen Militärstützpunkten an: Die rund 170 Stützpunkte und Militärposten Russlands im Land werden reduziert und in nur zwei Ausbildungszentren für die syrische Armee umgewandelt, während die türkischen Stützpunkte in einen festen Rechtsstatus überführt werden, der vom Parlament genehmigt werden muss. Darüber hinaus startet Syrien ein riesiges strategisches Pipeline-Projekt, um irakisches Öl unter Umgehung der Straße von Hormus zu syrischen Häfen zu transportieren.

Wird diese entschlossene und unabhängige Haltung von Damaskus die israelischen Luftangriffe stoppen können, kann Syrien in einer fünfjährigen Übergangsphase zu einem unabhängigen Zentrum der Region werden und wie wird der Abzug ausländischer Stützpunkte das Kräfteverhältnis verändern?

«Bombardierter Palast, New-Jersey-Witz und die Schließung von 170 Stützpunkten»: Die 5 Kernpunkte der Verhandlung

Die überraschendsten Fakten aus Ahmad al-Sharaas Rede in New York:

Zweimaliger Angriff auf den Präsidentenpalast: Die israelische Luftwaffe hat die Präsidentenresidenz in Damaskus zweimal direkt aus der Luft angegriffen;

Das Scheitern eines 90-Prozent-Abkommens: Israel und Syrien führten ein Jahr lang direkte Friedensverhandlungen, doch in letzter Minute stellte Tel Aviv neue Bedingungen und ließ das Abkommen platzen;

Die Golanhöhen sind nicht verhandelbar: Der syrische Staatschef erklärte, dass die Golanhöhen von der UNO anerkanntes syrisches Land seien und ein dauerhafter Frieden erst möglich sei, wenn die israelischen Truppen zur Grenze von 1974 zurückkehren;

Reduzierung russischer und türkischer Stützpunkte: Die rund 170 Militärposten Russlands wurden auf nur 2 Ausbildungszentren reduziert; die türkischen Stützpunkte erhalten mit Zustimmung des Volksrates einen legalen Status;

Pipeline zur Umgehung der Straße von Hormus: Ein neues strategisches Transitprojekt wurde angekündigt, das irakisches Öl sicher über syrische Häfen auf den Weltmarkt bringt.

Syriens neue geopolitische Doktrin: Vergleich von Beziehungen und Sicherheit

Die von Ahmad al-Sharaa verkündeten neuen Parameter der Außen- und Innenpolitik:

Bereiche und Themen Frühere Situation und Probleme Die neue politische Ausrichtung von Ahmad al-Sharaa Beziehungen zu Israel Dauerhafter Kriegszustand und Ungewissheit Einjährige Verhandlungen; Bedingung: Rückzug der Truppen auf die Linie von 1974 Status der Golanhöhen Versuch der Annexion durch Israel Untrennbares syrisches Territorium, Souveränitätsfrage ist absolut nicht verhandelbar Militärische Präsenz Russlands Rund 170 Stützpunkte und Posten im ganzen Land Reduziert auf nur 2 Zentren (werden Ausbildungsbasen für die syrische Armee) Militärkräfte der Türkei Unkontrollierte militärische Präsenz im Nordwesten Wird reduziert und in einen rechtlichen Status unter Kontrolle des Volksrates überführt Energie und Wirtschaft Blockade und zerstörte Infrastruktur Neue Pipeline, die irakisches Öl unter Umgehung der Straße von Hormus zum Mittelmeer leitet Innenpolitische Führung Diktatur unter dem Monopol einer Person 5-jährige Übergangsphase, Rechtsstaatlichkeit und volle Anerkennung der Kurden als gleichberechtigte Bürger

Militärpolitische und geopolitische Expertise: Warum diese Erklärungen eine große Wende bedeuten?

Fazit von Analysten des Nahen Ostens und Experten für internationale Sicherheit:

Vollständige Verständigung von Damaskus mit dem Westen: Al-Sharaas Auftritt auf dem Podium des Atlantic Council in New York und seine Aussage über die Erwärmung der Beziehungen zu den USA und Großbritannien beweisen, dass die neue syrische Führung die internationale Isolation vollständig überwunden hat;

Diplomatische Sackgasse für Israel: Die Enthüllung der Angriffe auf den Palast und des Bruchs des 90-Prozent-Abkommens durch Tel Aviv war ein starker diplomatischer Schachzug, um Israel als Partei darzustellen, die keinen Frieden in der Region will;

Ende des Monopols ausländischer Stützpunkte: Die Reduzierung von 170 russischen Stützpunkten auf nur zwei und die Unterstellung türkischer Militärs unter die Kontrolle des lokalen Parlaments zeigen, dass Damaskus ein neutrales Verteidigungssystem aufbaut, das von keiner externen Macht abhängig ist;

Perspektive eines regionalen Energie-Hubs: Das Projekt zum Bau einer Pipeline für irakisches Öl macht Syrien vor dem Hintergrund der Risiken im Persischen Golf zu einem wichtigen Akteur auf dem Transitmarkt und sichert dem Land große Deviseneinnahmen;

Abkehr von der Ein-Personen-Herrschaft: Das Versprechen des Präsidenten, die Macht nicht in einer Hand zu konzentrieren, schafft die Grundlage für die Bildung demokratischer Institutionen in Syrien.

Ahmad al-Sharaas offener Auftritt in New York hat gezeigt, dass Syrien die Ära der alten Kriege und Abhängigkeiten hinter sich lässt und zu einem unabhängigen Staat wird, der seine nationalen Interessen entschlossen verteidigt.

Glauben Sie, dass ein dauerhafter Friedensvertrag zwischen Syrien und Israel auf Basis der Grenzen von 1974 unterzeichnet werden kann? Wird das Streben des Landes nach vollständiger militärischer Souveränität durch die Reduzierung russischer und türkischer Stützpunkte die Sicherheit Syriens stärken oder neue Bedrohungen schaffen? Hinterlassen Sie Ihre persönliche Meinung in den Kommentaren und teilen Sie diesen exklusiven Artikel, der die Hintergründe der Politik im Nahen Osten offenbart, mit all Ihren Freunden!