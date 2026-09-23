Honor Magic 9 Pro Max Special Edition zur Profi-Kamera umgewandelt

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Honor Magic 9 Pro Max Special Edition zur Profi-Kamera umgewandelt

Honor hat das Unboxing seines neuen Flaggschiff-Smartphones, der Honor Magic 9 Pro Max Special Edition, präsentiert und ein einzigartiges Zubehörset enthüllt, das die mobile Fotografie auf ein neues Niveau hebt. Laut ixbt.com enthält die riesige Box nicht nur das Gerät selbst, sondern auch zwei externe Objektive, eine spezielle Schutzhülle und Montagevorrichtungen, die das Smartphone in eine professionelle Aufnahmeausrüstung verwandeln. Dies berichtet Ixbt.com .

Im Präsentationsvideo demonstrierte Han Han, Vertreter von Honor Imaging Innovator, wie das Fotosystem an der Rückseite des Smartphones montiert wird. Der Kern der Konstruktion besteht aus einem Rahmen mit speziellem Fixiermechanismus, einem professionellen Griff für komfortablere Videoaufnahmen und einem innovativen Telekonverter.

Einzigartige Telekonverter-Fähigkeiten

Das wichtigste und bemerkenswerteste Merkmal dieses speziellen Sets ist der Honor Mega Teleconverter. Dieses Objektiv bietet eine äquivalente Brennweite von 500 mm und ist laut Unternehmensvertretern die erste einzigartige Lösung dieser Art in der Geschichte der Mobilfunkbranche.

Das Set enthält zudem einen kompakteren 200 mm Honor Thumb Teleconverter, der für die tägliche und mobile Fotografie auf Reisen konzipiert ist. Dies ermöglicht es Nutzern, Objekte in verschiedenen Entfernungen problemlos und in hoher Qualität aufzunehmen.

Technische Möglichkeiten und Zukunftsaussichten

Es wird betont, dass die vorgestellten Objektive und das Zubehörset auf dem einzigartigen technischen Potenzial des Honor Magic 9 Pro Max basieren. Das Smartphone selbst ist mit zwei leistungsstarken 200 MP Sensoren ausgestattet, die in Kombination mit der externen Optik Ergebnisse mit extrem hoher Auflösung liefern.

Diese Lösung lässt die Grenzen zwischen Smartphones und professionellen Kameras weiter verschwimmen und eröffnet Content-Creatoren sowie Liebhabern der mobilen Fotografie neue Möglichkeiten. Bisher hat das Unternehmen noch keine Informationen zum Verkaufsstart oder Preis des Sets bekannt gegeben.

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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» Redakteur

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