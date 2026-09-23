YouTube-Monetarisierung könnte in Usbekistan eingeführt werden

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YouTube-Monetarisierung könnte in Usbekistan eingeführt werden

Die Leiterin der Präsidialverwaltung von Usbekistan Saida Mirziyoyeva traf sich mit dem Vizepräsidenten von Google, Karan Bhatia. Die Parteien in Usbekistan diskutierten über die Einführung der YouTube-Monetarisierung.

Bei dem Treffen wurde darauf hingewiesen, dass die Gesetzgebung zur Verarbeitung personenbezogener Daten und zum digitalen Zahlungsverkehr in den letzten Jahren im Land verbessert wurde. Dies erweitert wiederum die Möglichkeiten zur Nutzung internationaler Zahlungssysteme.

Zudem wurden Möglichkeiten der Zusammenarbeit mit Google in verschiedenen Bereichen erörtert.

„Es gibt viele Möglichkeiten für eine Zusammenarbeit mit dem Unternehmen. Vor uns liegen große und wichtige Aufgaben“, sagte Saida Mirziyoyeva.

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Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» Redakteur

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