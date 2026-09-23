Kylian Mbappé reagiert auf Transfergerüchte um Michael Olise

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Kylian Mbappé reagiert auf Transfergerüchte um Michael Olise

Der Stürmer der französischen Nationalmannschaft, Kylian Mbappé, hat sich zu den Berichten über einen möglichen Wechsel seines Landsmanns Michael Olise zu Real Madrid geäußert. Laut Sport Bild gab der Spieler zu, dass jedes Team der Welt den Flügelspieler des FC Bayern München in seinen Reihen haben möchte, bezeichnete es jedoch als unfair, ihm Ratschläge zu Transferfragen zu geben. Dies berichtet Goal.com .

Während des Sommertransferfensters verstärkte der königliche Klub seinen Kader erheblich und verpflichtete mehrere neue Spieler. Die Madrilenen hatten den 24-jährigen Michael Olise ebenfalls genau beobachtet, entschieden sich jedoch letztlich dafür, ihr Augenmerk auf Yan Diomande zu richten.

Michael Olises Karriere in Deutschland

Der französische Fußballer wechselte 2024 zum FC Bayern. Derzeit läuft sein Vertrag beim deutschen Rekordmeister noch drei Jahre, und er hat sich entschieden, in Deutschland zu bleiben. Kylian Mbappé, der während seiner Zeit bei Paris Saint-Germain ähnliche Transfergerüchte erlebt hat, betonte, dass er die Komplexität der Situation gut verstehe.

Im Gespräch mit Medienvertretern während der Länderspielpausen merkte der Stürmer an, dass es aufgrund seiner eigenen Erfahrungen unangemessen wäre, einem anderen Spieler Ratschläge zu einem Transfer zu geben.

Respekt und hohe Anerkennung für Bayern

Mbappé ist der Ansicht, dass es respektlos gegenüber dem FC Bayern wäre, einem Spieler zu empfehlen, zu einem anderen Team zu wechseln. Er betonte, dass der deutsche Klub ein großartiges Team sei und Michael Olise dort viele Erfolge feiern könne.

Dennoch lobte der Stürmer von Real Madrid das Talent seines Landsmanns und gab zu, dass jeder Top-Klub der Welt einen Spieler wie Michael Olise in seinen Reihen haben möchte. Olise gilt als einer der stärksten Offensivspieler Europas und zeichnet sich durch seine technische Finesse und Kreativität aus.

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Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» Redakteur

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