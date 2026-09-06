Trump kündigt neue Ölrouten als Alternative zu Hormus an (Video)

Die geopolitischen Spannungen um die Straße von Hormus haben eine neue Frage auf die Agenda des globalen Energiemarktes gebracht: Ist es möglich, die Abhängigkeit von diesem strategischen Seeweg für den Öltransport zu verringern?

US-Präsident Donald Trump sagt, dass im Nahen Osten neue Pipelines und Landwege entstehen, die eine Umgehung von Hormus ermöglichen. Er erwähnte insbesondere eine Route durch Syrien.

„Es werden viele Alternativen zur Straße von Hormus geschaffen. Hormus ist nicht mehr das, was es einmal war“, sagte Trump.

Hinter dieser Aussage stehen geopolitische und wirtschaftliche Veränderungen, die weit über eine einfache Transportfrage hinausgehen.

1. Welche Route meint Trump?

Trump betonte, dass eine Landroute durch Syrien bereits in Betrieb sei. Seinen Angaben zufolge bewegen sich öltransportierende Lastwagen durch syrisches Gebiet.

Diese Information wurde auch von unabhängigen Quellen bestätigt: Laut der Washington Post bewegen sich täglich Tausende von Öltankern aus den südlichen Regionen des Irak in Richtung des syrischen Hafens Baniyas. Diese Route wurde vor dem Hintergrund der Störungen bei den Transporten durch Hormus aktiviert.

Das heißt, es geht nicht nur um einen Zukunftsplan — eine alternative Landroute wird bereits getestet.

2. Das größte Projekt — eine Pipeline vom Irak nach Syrien

Der wichtigste Teil des Plans zum Energietransport durch Syrien ist das neue Öl-Pipeline-Projekt.

Nach vorliegenden Informationen ist der Bau einer Pipeline von der irakischen Region Basra bis zum Hafen Baniyas an der syrischen Mittelmeerküste geplant.

Indikator Projektdetails Route Basra — Baniyas Entfernung Etwa 1.600 km Geplante Kosten Rund 5,7 Mrd. $ Kapazität Bis zu 2 Mio. Barrel pro Tag Hauptziel Umgehung von Hormus zum Mittelmeer

Laut der Washington Post soll das Projekt von einem Konsortium unter der Führung von Chevron umgesetzt werden, und der Bau könnte mindestens zweieinhalb Jahre dauern.

Daher ist diese Pipeline keine fertige Lösung, die Hormus kurzfristig vollständig ersetzen könnte.

3. Warum hat die Bedeutung Syriens plötzlich zugenommen?

Der Hauptvorteil Syriens ist seine geografische Lage.

Öl aus der Region des Persischen Golfs kann auf dem Landweg nach Syrien und von dort zu den Mittelmeerhäfen transportiert werden.

Dies ermöglicht es, die Ölexporte nicht ausschließlich von Hormus abhängig zu machen.

Die syrische Regierung fördert zudem die Idee, das Land zu einem Transitknotenpunkt im Nahen Osten zu machen. Neben Öl werden auch Pläne zur Entwicklung von Eisenbahnen, Autobahnen und anderen Logistikrouten diskutiert.

4. Kann man Hormus vollständig ersetzen?

Es ist derzeit schwer, dies mit einem klaren „Ja“ zu beantworten.

Die Straße von Hormus nimmt einen extrem wichtigen Platz im globalen Energiesystem ein. Große Mengen an Öl und Gas werden durch sie transportiert.

Pipelines können die riesigen Mengen, die auf dem Seeweg transportiert werden, nicht sofort übernehmen.

Darüber hinaus könnten die neuen Projekte selbst mit Herausforderungen wie Sicherheit, Finanzierung, Infrastruktur und politischer Stabilität konfrontiert sein. Auch die Pipeline-Route durch Syrien birgt ernsthafte Sicherheitsrisiken.

5. Weitere alternative Routen entstehen ebenfalls

Die Situation in Hormus hat das Interesse an neuen Logistikrouten nicht nur in Syrien, sondern auch in anderen Regionen verstärkt.

Zum Beispiel:

Das Transitfrachtvolumen durch den jordanischen Hafen Aqaba ist deutlich gestiegen;

einige Ölimporteure stellen auf eine stärkere Rohstoffbeschaffung aus Amerika und Afrika um;

Optionen zur Umleitung von Öl aus dem Persischen Golf in andere Richtungen werden geprüft;

die Bemühungen, die Abhängigkeit von einer einzigen strategischen Route für die Energieversorgung zu verringern, intensivieren sich.

Das wichtigste Ergebnis dieses Prozesses ist, dass sich die globale Energielogistik allmählich diversifiziert.

6. Was meint Trump mit „Hormus ist nicht mehr das, was es einmal war“?

Es ist zu früh, Trumps Aussage so zu interpretieren, dass die Straße von Hormus nun bedeutungslos sei.

Genauer gesagt vertritt der US-Präsident die Position, dass die strategische Bedeutung von Hormus mit der Zunahme alternativer Routen abnehmen könnte.

Derzeit ist die Lage anders: Alternative Routen entstehen, aber sie haben noch nicht das Niveau erreicht, um den gesamten durch Hormus fließenden Strom sofort zu ersetzen.

Abschließende Frage: Geht die Ära von Hormus zu Ende?

Trumps Aussage hat einen wichtigen Trend in der globalen Energiebranche aufgezeigt: Die Verringerung der Abhängigkeit von strategischen Routen ist keine theoretische Idee mehr, sondern entwickelt sich zu praktischen Projekten.

Der LKW-Verkehr durch Syrien hat begonnen, eine neue Pipeline vom Irak zum Mittelmeer ist in Planung, und andere Länder überdenken ihre Logistikketten.

Aber das treffendste Fazit lautet derzeit: Es geht nicht darum, dass die Bedeutung von Hormus verschwunden ist, sondern dass neue Energiekorridore entstehen, die als Alternativen dienen könnten.