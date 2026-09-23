Zweiköpfige Schildkröte in den USA geboren

Im US-Bundesstaat Massachusetts wurde ein äußerst seltener Fall dokumentiert: Eine zweiköpfige Schildkröte ist geschlüpft.

Mit nur 5,2 Gramm

wurde das Schildkrötenbaby in einem geschützten Nistgebiet in Wellfleet gefunden. Später wurde es zur tierärztlichen Überwachung in das Cape Cod Wildlife Center gebracht.

Expertenzufolge ist die Zweiköpfigkeit der Schildkröte auf eine seltene Entwicklungsstörung namens Bizephalie zurückzuführen. Derzeit beobachten Tierärzte regelmäßig ihr Wachstum, ihren Appetit und ihr Verhalten.

Nach Angaben des Zentrums sind beide Köpfe der Schildkröte derzeit gesund. Das Tier bewegt sich und frisst normal.

Experten überwachen ihre weitere Entwicklung genau und untersuchen, wie die beiden Köpfe mit dem einzelnen Körper harmonieren.