Zweiköpfige Schildkröte in den USA geboren

·0·Welt
Zweiköpfige Schildkröte in den USA geboren

Im US-Bundesstaat Massachusetts wurde ein äußerst seltener Fall dokumentiert: Eine zweiköpfige Schildkröte ist geschlüpft.

Mit nur 5,2 Gramm

wurde das Schildkrötenbaby in einem geschützten Nistgebiet in Wellfleet gefunden. Später wurde es zur tierärztlichen Überwachung in das Cape Cod Wildlife Center gebracht.

Zweiköpfige Schildkröte in den USA geboren

Expertenzufolge ist die Zweiköpfigkeit der Schildkröte auf eine seltene Entwicklungsstörung namens Bizephalie zurückzuführen. Derzeit beobachten Tierärzte regelmäßig ihr Wachstum, ihren Appetit und ihr Verhalten.

Nach Angaben des Zentrums sind beide Köpfe der Schildkröte derzeit gesund. Das Tier bewegt sich und frisst normal.

Experten überwachen ihre weitere Entwicklung genau und untersuchen, wie die beiden Köpfe mit dem einzelnen Körper harmonieren.

MassachusettsZweiköpfige SchildkröteBizephalieCape CodUSA
Teilen:
Telegram-KanalAuf Google folgen
Kamola Shuhratova
«ZAMIN.UZ» Redakteur

Kommentare 0

Ähnliche Nachrichten

Schildkröte in Brasilien nach 10 Jahren unter einem Fußboden lebend gefunden – wie überlebte sie?Schildkröte in Brasilien nach 10 Jahren unter einem Fußboden lebend gefunden – wie überlebte sie?16 August 17:53Eine ungewöhnliche Tradition in Afrika: Männer schmücken sich, um die Aufmerksamkeit der Frauen zu gewinnenEine ungewöhnliche Tradition in Afrika: Männer schmücken sich, um die Aufmerksamkeit der Frauen zu gewinnenHeute 15:056-jähriges chinesisches Mädchen stellt Weltrekord im Lösen des Zauberwürfels in 4 Sekunden auf6-jähriges chinesisches Mädchen stellt Weltrekord im Lösen des Zauberwürfels in 4 Sekunden aufHeute 14:59Ahmad al-Sharaa enthüllt Details zu Geheimabkommen und der Räumung ausländischer StützpunkteAhmad al-Sharaa enthüllt Details zu Geheimabkommen und der Räumung ausländischer StützpunkteHeute 13:05USA testen neuen thermonuklearen Sprengkopf W93 im FlugUSA testen neuen thermonuklearen Sprengkopf W93 im FlugHeute 12:57Syriens Präsident gibt in New York eine Erklärung ab: Wurde seine Lüge über die Vergangenheit entlarvt?Syriens Präsident gibt in New York eine Erklärung ab: Wurde seine Lüge über die Vergangenheit entlarvt?Heute 12:48
AnzeigenPartnerschaft
Playmatch: Erleichtert die Arbeit für Platzbetreiber
Playmatch: Erleichtert die Arbeit für Platzbetreiber
Playmatch: Alle notwendigen Fußball-Services in einer App
Playmatch: Alle notwendigen Fußball-Services in einer App

Meistgelesen Welt nachrichten

52 Kilogramm Gold für die Braut: Hochzeit wird untersucht
52 Kilogramm Gold für die Braut: Hochzeit wird untersucht
Hat eine als Haustier gehaltene Riesenschlange ein Kind verschlungen? Berichte aus Vietnam sorgen für Panik
Hat eine als Haustier gehaltene Riesenschlange ein Kind verschlungen? Berichte aus Vietnam sorgen für Panik
4 Tonnen Gold in Karakalpakstan entdeckt: Das Interessanteste ist, dass 80 Prozent der Region noch unerforscht sind
4 Tonnen Gold in Karakalpakstan entdeckt: Das Interessanteste ist, dass 80 Prozent der Region noch unerforscht sind
Erdrotation beschleunigt: Weltweites Zeitsystem könnte sich ändern
Erdrotation beschleunigt: Weltweites Zeitsystem könnte sich ändern
Usbekische Braut in der Türkei mit Gold im Wert von 5 Millionen Lira verschwunden
Usbekische Braut in der Türkei mit Gold im Wert von 5 Millionen Lira verschwunden
Zwei Wochen altes Eselfohlen verschwindet und wird am nächsten Tag grausam getötet aufgefunden
Zwei Wochen altes Eselfohlen verschwindet und wird am nächsten Tag grausam getötet aufgefunden
Teilnehmer in Japan gewinnt 14.000 $ für 90 Minuten Schlaf
Teilnehmer in Japan gewinnt 14.000 $ für 90 Minuten Schlaf
Vater stellt zu Hause Medizin her, um seinen Sohn zu retten
Vater stellt zu Hause Medizin her, um seinen Sohn zu retten