75-jährige Frau in China gibt 450.000 Dollar ihrer 10-jährigen Ersparnisse für einen Schönheitssalon aus

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75-jährige Frau in China gibt 450.000 Dollar ihrer 10-jährigen Ersparnisse für einen Schönheitssalon aus

In der chinesischen Stadt Shanghai hat eine 75-jährige Frau ihre über Jahre angesparten Ersparnisse für Schönheitsbehandlungen ausgegeben. Insgesamt hat sie für die Dienstleistungen des Salons 3 Millionen Yuan – fast 450.000 Dollar ausgegeben.

Es wurde bekannt, dass die Frau seit 2016 regelmäßig eine Filiale der Firma Yongqi Beauty and Hairdressing sowie ein damit verbundenes Zentrum für medizinische Ästhetik besuchte. Dort unterzog sie sich verschiedenen Behandlungen wie Hautstraffung, Fadenlifting sowie Permanent Make-up für Augenbrauen und Lippen.

Nachdem die Tochter der Frau entdeckte, dass die Ersparnisse ihrer Mutter fast aufgebraucht waren, wandte sie sich an einen Shanghaier Fernsehsender. Bei der Prüfung der Unterlagen stellte sich heraus, dass die Preise für einige Dienstleistungen 10- bis 20-mal höher als der Marktwert waren.

Zum Beispiel wurden der Frau für eine Permanent-Make-up-Behandlung der Lippen, die mehrere Einzelschritte umfasste, fast 39.800 Yuan – 6.000 Dollar berechnet. In den Abrechnungen wurde zudem festgestellt, dass dieselbe Dienstleistung mehrfach in Rechnung gestellt wurde.

Darüber hinaus wurde bekannt, dass der Frau in einem anderen ästhetischen Zentrum eine Dienstleistung für 300.000 Yuan angeboten wurde, die jedoch nie durchgeführt, sondern gegen andere kosmetische Behandlungen ausgetauscht wurde. Die Salonvertreter erklärten, dass alle Preise transparent ausgewiesen seien und die Dienstleistungen mit Zustimmung der Kundin erbracht wurden.

Letztendlich einigte sich der Salon mit der Frau und erstattete einen Teil des nicht genutzten, im Voraus gezahlten Betrags zurück.

ShanghaiYongqi Beauty and HairdressingKosmetologieBetrugChina
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Kamola Shuhratova
«ZAMIN.UZ» Redakteur

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