Eine ungewöhnliche Tradition in Afrika: Männer schmücken sich, um die Aufmerksamkeit der Frauen zu gewinnen

Der Stamm der Wodaabe, der in der Sahelzone Westafrikas lebt, führt jedes Jahr nach Ende der Regenzeit ein einzigartiges Ritual namens Gerewol durch. Dabei verbinden sich Musik, Tanz, Gesichtsbemalung und Kennenlerntraditionen.

Einer der interessantesten Aspekte von Gerewol ist, dass die Männer ihrem Aussehen besondere Aufmerksamkeit schenken. Sie malen verschiedene Muster auf ihre Gesichter und tragen leuchtende Kleidung sowie Schmuck.

Das Ziel ist es, so attraktiv wie möglich zu wirken und die Aufmerksamkeit der Frauen auf sich zu ziehen.

Während der Tänze und Lieder präsentieren die Teilnehmer ihr Aussehen, ihre Bewegungen und ihre Ausdauer. Besonderer Wert wird darauf gelegt, das Weiß der Augen und die Zähne hervorzuheben.

Während des Rituals können die Männer stundenlang singen und tanzen. Die Frauen beobachten ihre Darbietungen und achten dabei auf ihr Aussehen und ihr Verhalten.

In dieser Hinsicht hat Gerewol eine tiefere Bedeutung als ein gewöhnliches Fest. Gerewol ist eines der wichtigsten Ereignisse im kulturellen Leben des Wodaabe-Volkes, bei dem gemeinschaftliche Feier, Kunst und Kennenlerntraditionen verschmelzen.

Der bemerkenswerteste Aspekt ist, dass bei diesem Ritual das äußere Erscheinungsbild der Männer von den Frauen bewertet wird.