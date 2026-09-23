Huawei Kirin 9050 Pro Chip übertrifft Apple A17 Pro

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Huawei Kirin 9050 Pro Chip übertrifft Apple A17 Pro

Nachdem das chinesische Unternehmen Huawei für einen bedeutenden Wandel auf dem globalen Technologiemarkt gesorgt hat, ist ihm ein weiterer unerwarteter Durchbruch gelungen. Laut ixbt.com ergaben Analysen des Forschungsunternehmens Bernstein Research, dass der Huawei Kirin 9050 Pro Prozessor in Geekbench-Tests den Apple A17 Pro Chip übertroffen hat. Dieses Ergebnis wird von vielen Experten als ein bisher übersehener, aber technologisch äußerst bedeutender Erfolg gewertet. Dies berichtet die Nachrichtenseite.

Dieser Prozessor der neuen Generation wurde erstmals Anfang September dieses Jahres zusammen mit dem dreifach faltbaren Smartphone Mate XT 2 der Öffentlichkeit vorgestellt. Es ist erwähnenswert, dass Huawei die genauen technischen Details des Fertigungsprozesses für diesen Chip nicht offiziell offengelegt hat. Unabhängige Forscher haben jedoch die Leistungsfähigkeit eingehend untersucht und interessante Schlussfolgerungen gezogen.

Hohe Leistung trotz technologischer Diskrepanz

Laut dem Bericht von Bernstein Research basiert der Kirin 9050 Pro hauptsächlich auf einem Prozess, der mit der 7nm-Technologie kompatibel ist. Obwohl er im Vergleich zu Apples modernem 3nm A17 Pro Prozessor auf ältere Technologie setzt, konnte er in synthetischen Tests eine hohe Effizienz unter Beweis stellen.

Insbesondere im Multi-Core-Test des bekannten Geekbench 6 Benchmarks zeigte dieser in China hergestellte Chip, dass er schneller ist als das Flaggschiff von Apple. Es ist bekannt, dass Multi-Core-Tests das Hauptkriterium für die Bewertung der Kompatibilität und Gesamteffizienz mehrerer Rechenkerne darstellen.

Architektonische Erfolge und zukünftige Meilensteine

Analysten sind der Meinung, dass tiefgreifende architektonische Verbesserungen durch die Ingenieure von Huawei eine entscheidende Rolle bei der Erzielung dieser hohen Leistung spielten. Infolgedessen ist der 7nm-Prozessor in der Lage, eine Leistung zu erbringen, die mit Chips der moderneren 4nm-Klasse konkurrieren kann.

Dennoch geben internationale Experten eine objektive Einschätzung ab und betonen, dass noch viel Arbeit vor uns liegt. Insbesondere wird darauf hingewiesen, dass Chinas Fortschritt im Vergleich zu Apples kommenden, fortschrittlicheren 2nm A20 Pro-Entwicklungen immer noch einen Rückstand von fast 30 % aufweist.

Insgesamt zeigen diese Forschungsergebnisse, dass Huawei trotz Sanktionen und Beschränkungen weiterhin ein wettbewerbsfähiges Ökosystem aufbaut. Dieser Erfolg deutet darauf hin, dass sich das Kräfteverhältnis auf dem globalen Halbleitermarkt verschiebt.

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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» Redakteur

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