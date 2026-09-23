Amazon Leo Satellitensystem kommt mit Unterstützung von Uztelecom nach Usbekistan

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Amazon Leo Satellitensystem kommt mit Unterstützung von Uztelecom nach Usbekistan

Ein bedeutender Schritt auf dem Telekommunikations- und Internetdienstleistungsmarkt in Usbekistan wurde vollzogen: Der nationale Betreiber Uztelecom und seine Tochtergesellschaft UZ-SAT haben eine strategische Vereinbarung mit Amazon Leo getroffen. Als Ergebnis dieser Partnerschaft wurde der Status eines offiziellen und autorisierten Distributors dieses modernen erdnahen Satellitennetzwerks in Usbekistan erlangt. Dies berichtet Ixbt.com berichtet .

Laut ixbt.com wird UZ-SAT im Rahmen der unterzeichneten Vereinbarung hochgeschwindigkeitsfähige Konnektivitätslösungen auf Basis des Amazon Leo-Netzwerks für Kunden entwickeln und bereitstellen. Diese Satelliteninfrastruktur wird bestehende terrestrische Netze effektiv ergänzen und dazu dienen, die Internetabdeckung insbesondere in abgelegenen und schwer zugänglichen Gebieten drastisch zu erweitern.

Sozioökonomische Bedeutung und Möglichkeiten

Für die Bewohner in den entlegenen Regionen des Landes eröffnet der Internetzugang via Satellit völlig neue Horizonte. Die Bürger werden nun die Möglichkeit haben, elektronische Regierungsdienste vollumfänglich zu nutzen, Fernunterricht zu absolvieren, medizinische Online-Beratungen in Anspruch zu nehmen und über moderne Kommunikationsplattformen zu arbeiten.

Darüber hinaus werden enorme Erleichterungen für Geschäftsvertreter geschaffen. Amazon Leo wird zu einem wichtigen alternativen Instrument für die Internetversorgung von Produktions- und Infrastrukturobjekten, bei denen die Verlegung herkömmlicher Glasfasernetze unmöglich oder wirtschaftlich ineffizient ist.

Bereicherung der Infrastruktur und Erhalt bestehender Netze

Experten betonen, dass die neue Technologie die bestehende traditionelle Infrastruktur von Uztelecom nicht vollständig ersetzen, sondern ergänzen wird. Der Betreiber versorgt heute 96 Prozent der Ortschaften des Landes mit Konnektivität. Das Unternehmen verwaltet 378.802 Kilometer Glasfaserleitungen, neben denen auch Mobilfunknetze, Rechenzentren und Cloud-Plattformen rasant ausgebaut werden.

Bakhrom Azimov, Leiter von UZ-SAT, merkte an, dass die Satellitenkommunikation als zusätzliches effektives Instrument dient, um Gebiete anzubinden, in denen die Möglichkeiten der traditionellen Telekommunikation begrenzt sind.

Zukunftsaussichten und Wettbewerbsumfeld

Zur Erinnerung: Der Minister für digitale Technologien Usbekistans, Sherzod Shermatov, erklärte zuvor, dass das Amazon Low Earth Orbit (LEO) Netzwerk das Starlink-System in Bezug auf Qualität, Wettbewerbsfähigkeit und eine Reihe technischer Parameter sogar übertreffen könnte. Dies schafft ein ernsthaftes und gesundes Wettbewerbsumfeld auf dem Markt für Hochgeschwindigkeits-Satelliteninternet im Land.

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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» Redakteur

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