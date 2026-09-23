6-jähriges chinesisches Mädchen stellt Weltrekord im Lösen des Zauberwürfels in 4 Sekunden auf

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6-jähriges chinesisches Mädchen stellt Weltrekord im Lösen des Zauberwürfels in 4 Sekunden auf

Die 6-jährige Liang Yunchi aus China ist erneut ins Rampenlicht gerückt, nachdem sie einen neuen Weltrekord im Lösen des Zauberwürfels aufgestellt hat. Im 3×3-Würfel-Wettbewerb erzielte sie eine Durchschnittszeit von 4,27 Sekunden.

Bei einem Wettbewerb in Guangzhou löste Liang Yunchi den Zauberwürfel fünfmal hintereinander. Aus diesen Versuchen ergab sich eine Durchschnittszeit von 4,27 Sekunden.

Das Faszinierendste daran ist, dass das Mädchen den Rekord nicht jemand anderem abgenommen hat – sie hat ihren eigenen Rekord selbst übertroffen.

Zuvor hatte Liang Yunchi mit einer Durchschnittszeit von 4,52 Sekunden bereits den Weltrekord der Frauen im Lösen des Würfels gehalten.

Diesmal verbesserte sie ihr Ergebnis um 0,25 Sekunden. Die Geschwindigkeit, mit der das sechsjährige Mädchen den Zauberwürfel löste, beeindruckte die Zuschauer. Besonders bemerkenswert ist, dass sie trotz ihres jungen Alters ihre eigene Bestleistung noch einmal steigern konnte.

Liang YunchiZauberwürfel 3×3GuangzhouWeltrekordSpeedcubing
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Nigina Zarqarayeva
«ZAMIN.UZ» Redakteur

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