18-jährige Sportlerin gewinnt die Krone der „Miss Italia“

Am 21. September fand im Schloss Santa Severa bei Rom das 80. Finale des „Miss Italia“-Wettbewerbs statt. Unter den 16 Finalistinnen setzte sich die 18-jährige Sara Maria Rizea aus Ligurien durch. Sie hatte sich zuvor als „Miss Liguria“ für das Finale qualifiziert.

Interessanterweise überzeugt die neue „Miss Italia“ nicht nur durch Schönheit, sondern auch durch sportliche Erfolge. Sara Rizea ist Synchronschwimmerin in der italienischen Nationalmannschaft und vertritt den Verein Fiamme Oro.

Zu ihren bedeutendsten sportlichen Erfolgen zählt die Silbermedaille bei den Europameisterschaften 2024 in Belgrad. Rizea belegte zusammen mit Filippo Pelati den zweiten Platz im technischen Mixed-Duett. Zudem gewann sie im selben Jahr Bronze bei den Juniorenweltmeisterschaften in Lima.

Die Sportlerin hat auch Medaillen bei Weltcup-Wettbewerben gewonnen. 2024 holte sie Bronze beim Superfinale in Budapest, 2025 folgte eine weitere Bronzemedaille bei der Etappe in Somabay.

Sara Rizea wurde im November 2007 in Moncalieri geboren. Später zog sie mit ihrer Familie nach Vado Ligure in der Provinz Savona. Mit acht Jahren begann sie mit dem Synchronschwimmen und wurde 2021 erstmals in die italienische Nationalmannschaft berufen.

Auch nach dem Gewinn der „Miss Italia“-Krone möchte Sara den Sport nicht aufgeben. Nach dem Wettbewerb erklärte sie, dass sie davon träume, in Zukunft an den Olympischen Spielen teilzunehmen.

Damit ist Sara Maria Rizea eine der wenigen jungen Italienerinnen, die mit 18 Jahren sowohl sportliche Erfolge als auch den Titel der „Miss Italia“ für sich verbuchen konnten.