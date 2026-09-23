18-jährige Sportlerin gewinnt die Krone der „Miss Italia“

·17·Welt
18-jährige Sportlerin gewinnt die Krone der „Miss Italia“

Am 21. September fand im Schloss Santa Severa bei Rom das 80. Finale des „Miss Italia“-Wettbewerbs statt. Unter den 16 Finalistinnen setzte sich die 18-jährige Sara Maria Rizea aus Ligurien durch. Sie hatte sich zuvor als „Miss Liguria“ für das Finale qualifiziert.

Interessanterweise überzeugt die neue „Miss Italia“ nicht nur durch Schönheit, sondern auch durch sportliche Erfolge. Sara Rizea ist Synchronschwimmerin in der italienischen Nationalmannschaft und vertritt den Verein Fiamme Oro.

Zu ihren bedeutendsten sportlichen Erfolgen zählt die Silbermedaille bei den Europameisterschaften 2024 in Belgrad. Rizea belegte zusammen mit Filippo Pelati den zweiten Platz im technischen Mixed-Duett. Zudem gewann sie im selben Jahr Bronze bei den Juniorenweltmeisterschaften in Lima.

Die Sportlerin hat auch Medaillen bei Weltcup-Wettbewerben gewonnen. 2024 holte sie Bronze beim Superfinale in Budapest, 2025 folgte eine weitere Bronzemedaille bei der Etappe in Somabay.

Eine Synchronschwimmerin führt künstlerische Bewegungen im Wasser aus.

Sara Rizea wurde im November 2007 in Moncalieri geboren. Später zog sie mit ihrer Familie nach Vado Ligure in der Provinz Savona. Mit acht Jahren begann sie mit dem Synchronschwimmen und wurde 2021 erstmals in die italienische Nationalmannschaft berufen.

Auch nach dem Gewinn der „Miss Italia“-Krone möchte Sara den Sport nicht aufgeben. Nach dem Wettbewerb erklärte sie, dass sie davon träume, in Zukunft an den Olympischen Spielen teilzunehmen.

Damit ist Sara Maria Rizea eine der wenigen jungen Italienerinnen, die mit 18 Jahren sowohl sportliche Erfolge als auch den Titel der „Miss Italia“ für sich verbuchen konnten.

Sara Maria RizeaMiss ItaliaFiamme OroEuropameisterschaftSynchronschwimmen
Teilen:
Telegram-KanalAuf Google folgen
Charos
«ZAMIN.UZ» Redakteur

Kommentare 0

Ähnliche Nachrichten

Der schönste Mann der Türkei steht fest: Überraschender Sieger im FinaleDer schönste Mann der Türkei steht fest: Überraschender Sieger im Finale25 Juli 15:5322-jährige österreichische Schönheitskönigin unerwartet verstorben22-jährige österreichische Schönheitskönigin unerwartet verstorben9 September 14:31Neue Details im Fall der Braut enthüllt, die fünf Monate nach ihrer Hochzeit starbNeue Details im Fall der Braut enthüllt, die fünf Monate nach ihrer Hochzeit starb19 August 13:381000 Euro Gehalt: Slowakei sucht Arbeitskräfte aus Usbekistan1000 Euro Gehalt: Slowakei sucht Arbeitskräfte aus Usbekistan3 Juli 15:50Paraguayische Schönheit, die bei der WM 2026 berühmt wurde, will „Miss Universe“ werdenParaguayische Schönheit, die bei der WM 2026 berühmt wurde, will „Miss Universe“ werden30 Juni 12:16Extremsportler absolviert atemberaubenden Spaziergang in 180 Metern HöheExtremsportler absolviert atemberaubenden Spaziergang in 180 Metern Höhe1 Juni 13:40
AnzeigenPartnerschaft
Playmatch: Erleichtert die Arbeit für Platzbetreiber
Playmatch: Erleichtert die Arbeit für Platzbetreiber
Playmatch: Alle notwendigen Fußball-Services in einer App
Playmatch: Alle notwendigen Fußball-Services in einer App

Meistgelesen Welt nachrichten

52 Kilogramm Gold für die Braut: Hochzeit wird untersucht
52 Kilogramm Gold für die Braut: Hochzeit wird untersucht
Hat eine als Haustier gehaltene Riesenschlange ein Kind verschlungen? Berichte aus Vietnam sorgen für Panik
Hat eine als Haustier gehaltene Riesenschlange ein Kind verschlungen? Berichte aus Vietnam sorgen für Panik
4 Tonnen Gold in Karakalpakstan entdeckt: Das Interessanteste ist, dass 80 Prozent der Region noch unerforscht sind
4 Tonnen Gold in Karakalpakstan entdeckt: Das Interessanteste ist, dass 80 Prozent der Region noch unerforscht sind
Erdrotation beschleunigt: Weltweites Zeitsystem könnte sich ändern
Erdrotation beschleunigt: Weltweites Zeitsystem könnte sich ändern
Usbekische Braut in der Türkei mit Gold im Wert von 5 Millionen Lira verschwunden
Usbekische Braut in der Türkei mit Gold im Wert von 5 Millionen Lira verschwunden
Zwei Wochen altes Eselfohlen verschwindet und wird am nächsten Tag grausam getötet aufgefunden
Zwei Wochen altes Eselfohlen verschwindet und wird am nächsten Tag grausam getötet aufgefunden
Teilnehmer in Japan gewinnt 14.000 $ für 90 Minuten Schlaf
Teilnehmer in Japan gewinnt 14.000 $ für 90 Minuten Schlaf
Vater stellt zu Hause Medizin her, um seinen Sohn zu retten
Vater stellt zu Hause Medizin her, um seinen Sohn zu retten