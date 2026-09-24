„Asien-Derby in Fargʻona“: Alle Intrigen vor dem Duell zwischen Usbekistan und dem Iran

Am Abend des 24. Septembers wird die Stadt Fargʻona zum Mittelpunkt des gesamten asiatischen Fußballs: Um 19:00 Uhr Ortszeit beginnt im Istiqlol-Stadion ein spektakuläres internationales Freundschaftsspiel zwischen den Nationalmannschaften von Usbekistan und dem Iran. Die Leitung dieser prestigeträchtigen Begegnung wurde einem Schiedsrichtergespann unter der Führung des renommierten russischen FIFA-Referees Kirill Lewnikow anvertraut. Nach der historischen Weltmeisterschaft auf den nordamerikanischen Plätzen im Sommer bestreiten die Schützlinge von Fabio Cannavaro ihr erstes Spiel, das für sie von enormer Bedeutung ist. Die „Weißen Wölfe“, die ihre offizielle Pause nach der WM beenden, stehen bis Ende 2026 vor drei großen Prüfungen gegen den Iran, Syrien und Südkorea.

Für das Team von Cannavaro, das in den letzten fünf Spielen vier Niederlagen hinnehmen musste, ist das Duell in Fargʻona die ideale Gelegenheit, die Negativserie zu beenden und die Stärke des erneuerten Kaders zu demonstrieren. Die Einberufung von Spielern in das Trainingslager wie Abduqodir Husanov, neben den Hauptstars wie Eldor Shomurodov und Abbos Fayzullayev, sowie jungen Legionären wie Behruz Karimov, Mahmud Mahamadjonov, Umarali Rahmonaliyev, Jahongir Oʻrozov und Muhammadali Oʻrinboyev, die in den Ligen der Schweiz, Belgiens, Russlands und Aserbaidschans glänzen, hat das Interesse der Fans auf den Höhepunkt getrieben. Der Gegner Iran gilt als ein robustes Team, das nach Unentschieden gegen Ägypten, Belgien und Neuseeland in der WM-Gruppenphase eine Serie von 6 ungeschlagenen Spielen vorweisen kann (sie spielen am 29. September gegen Russland).

Wird die Serie der Perser, die seit 6 direkten Duellen nicht mehr gegen Usbekistan verloren haben, in Fargʻona gestoppt? Welches Ergebnis werden Cannavaros junge Legionäre erzielen und wer hat in der 18 Spiele umfassenden Geschichte die Nase vorn?

„Lewnikows Pfiff, Europa-Legionäre und 6 Unentschieden“: Die 5 Kernpunkte der Partie

Die wichtigsten Fakten und Details vor dem zentralen Spiel in Fargʻona:

Anpfiff in Fargʻona um 19:00 Uhr: Der erste internationale Test nach der WM findet am 24. September in Fargʻona statt;

Unter der Leitung von Kirill Lewnikow: Das Spiel wird von einem Gespann unter der Leitung des russischen Top-Schiedsrichters Kirill Lewnikow geleitet;

Cannavaros Plan, die Negativserie zu brechen: Unsere Nationalmannschaft, die vier der letzten fünf Spiele verloren hat, strebt danach, die Niederlagenserie zu beenden;

Die Desant der jungen Legionäre: Neben Husanov, Shomurodov und Fayzullayev wurden Karimov, Oʻrozov, Mahamadjonov und Oʻrinboyev, die in Belgien, der Schweiz und Russland spielen, in den Kader berufen;

Irans Serie von 6 ungeschlagenen Spielen: Die Iraner, die bei der WM gegen Belgien und Ägypten unentschieden spielten, sind seit 6 Spielen ungeschlagen, konnten aber in den letzten 6 direkten Duellen Usbekistan ebenfalls nicht besiegen.

Usbekistan — Iran: Geschichte der direkten Duelle und aktueller Vergleich der Teams

Analyse der Statistik und wichtiger Kennzahlen aus 18 Spielen:

Indikatoren und Aspekte Usbekische Nationalmannschaft Iranische Nationalmannschaft Cheftrainer Fabio Cannavaro (Italien) Amir Ghalenoei (Iran) Anzahl der direkten Duelle (18) 2 Siege, 6 Unentschieden 10 Siege (Gesamtüberlegenheit) Bilanz in Freundschaftsspielen (6) 0 Siege, 2 Unentschieden 4 Siege Letztes direktes Duell (18.11.2025) 0:0 nach regulärer Spielzeit, Sieg im Elfmeterschießen 0:0 nach regulärer Spielzeit, Niederlage im Elfmeterschießen Tendenz der letzten 6 direkten Duelle Nicht gegen den Iran verloren (5 Unentschieden) Konnte Usbekistan nicht besiegen Tordynamik (letzte 2 Spiele) Kein Gegentor gegen den Iran kassiert Kein Tor gegen Usbekistan erzielt Form in den letzten Spielen 4 Niederlagen in den letzten 5 Spielen Serie von 6 ungeschlagenen Spielen

Fußballexpertise und taktische Analyse: Was ist von der Partie in Fargʻona zu erwarten?

Fazit internationaler Sportanalysten und Fußballexperten:

„Unentschieden-Syndrom“ und torarmer Pragmatismus: Fünf der letzten sechs Begegnungen zwischen Usbekistan und dem Iran endeten unentschieden, in den letzten beiden Spielen fiel insgesamt nur ein einziges Tor; da beide Mannschaften defensiv sehr diszipliniert und körperlich stark sind, ist auch in Fargʻona kein offener Schlagabtausch zu erwarten, sondern ein harter Positionskampf im Mittelfeld;

Cannavaros europäische taktische Anpassung: Der italienische Spezialist integriert verstärkt junge Spieler, die in europäischen Ligen aktiv sind; Abduqodir Husanov (RC Lens) in der Abwehr, Abbos Fayzullayev im Mittelfeld und Eldor Shomurodov (AS Rom) im Angriff sind die zentralen Säulen; ihr Zusammenspiel mit den neuen jungen Legionären wird der Schlüssel sein, um den physischen Druck des Irans zu brechen;

Der Faktor Kirill Lewnikow: Spiele zwischen dem Iran und Usbekistan sind stets von hoher Emotionalität, harten Fouls und Zweikämpfen geprägt; die Ansetzung des konsequenten russischen Referees dient dazu, Emotionen auf dem Platz zu zügeln und einen fairen Wettkampf zu gewährleisten;

Psychologischer Impuls und Fundament für die Zukunft: Ein Sieg gegen einen so erfahrenen und ungeschlagenen Gegner wie den Iran vor den schwierigen Freundschaftsspielen gegen Syrien und Südkorea Ende 2026 würde dem Projekt Cannavaro bei Fans und Verband einen großen Vertrauensvorschuss einbringen.

Heute tragen zwei der größten Giganten des asiatischen Fußballs auf dem Rasen von Fargʻona einen taktischen Kampf aus – nicht nur um das Ergebnis, sondern um das Ansehen auf dem Kontinent.

Glauben Sie, dass die Schützlinge von Fabio Cannavaro die Serie von 6 ungeschlagenen Spielen des Irans in Fargʻona beenden können? Welcher unserer Stars (Shomurodov, Fayzullayev oder Husanov) wird das Spiel entscheiden? Hinterlassen Sie Ihre persönlichen Prognosen in den Kommentaren und teilen Sie diesen Artikel über das wichtigste Asien-Derby nach der WM mit allen Fußballfans!