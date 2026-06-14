Starker Regen verursacht Überschwemmungen in Ankara

·46·Welt
Starker Regen verursacht Überschwemmungen in Ankara

Starker Regen und Hagel in der türkischen Hauptstadt Ankara haben in mehreren Gebieten zu Überschwemmungen geführt.

Die Niederschläge führten zur Überflutung von Unterführungen, einigen Häusern, Geschäften und Fahrzeugen.

Der starke Regen verursachte zudem Staus und Unterbrechungen im Verkehr.

Lokalen Medienberichten zufolge hat sich die Lage auf einigen Straßen und in der Nähe einer Krankenhauskreuzung verschlechtert.

AnkaraTürkei
Zamin.uz zu Google hinzufügenLesen Sie «Zamin» auf Telegram!
Nigina Zarqarayeva
«ZAMIN.UZ» Redakteur

Kommentare 0

Ähnliche Nachrichten

Ein flüchtiger Fehler: Schreckliche Tragödie in BrasilienEin flüchtiger Fehler: Schreckliche Tragödie in BrasilienHeute, 11:25Militärflugzeug zerbricht bei Landung in Indien in mehrere TeileMilitärflugzeug zerbricht bei Landung in Indien in mehrere TeileHeute, 10:33Name von Trump per Gerichtsbeschluss vom Kunstzentrum entferntName von Trump per Gerichtsbeschluss vom Kunstzentrum entferntHeute, 10:044000 Dollar pro Stück: Dieses Fleisch kostet so viel wie zwei Stadthäuser4000 Dollar pro Stück: Dieses Fleisch kostet so viel wie zwei StadthäuserHeute, 10:01Ebola-Notfall: Schnelle Ausbreitung, Maßnahmen werden verschärftEbola-Notfall: Schnelle Ausbreitung, Maßnahmen werden verschärftHeute, 08:36US-Iran-Verhandlungen sorgen in Israel für BesorgnisUS-Iran-Verhandlungen sorgen in Israel für BesorgnisHeute, 07:48
AnzeigenPartnerschaft
Wie werden Investitionsentscheidungen bei hoher Unsicherheit getroffen?
Wie werden Investitionsentscheidungen bei hoher Unsicherheit getroffen?

Meistgelesen Welt nachrichten

Seltenes Phänomen am 12. August: Tag wird im Nu zur Nacht
Seltenes Phänomen am 12. August: Tag wird im Nu zur Nacht
Erdrotation verlangsamt sich gefährlich: Wissenschaftler warnen
Erdrotation verlangsamt sich gefährlich: Wissenschaftler warnen
Ranking der weltweit führenden Goldproduzenten veröffentlicht
Ranking der weltweit führenden Goldproduzenten veröffentlicht
Rekordverdächtige heiße Jahre erwarten die Welt
Rekordverdächtige heiße Jahre erwarten die Welt
Ein seltener Blauer Mond erscheint diese Woche am Himmel
Ein seltener Blauer Mond erscheint diese Woche am Himmel
Ranking der Länder mit den schönsten Frauen bekannt gegeben
Ranking der Länder mit den schönsten Frauen bekannt gegeben
Iranischer Oberster Führer Khamenei gibt unerwartete Erklärung ab
Iranischer Oberster Führer Khamenei gibt unerwartete Erklärung ab
Lunochod, 40 Jahre lang stumm, sendet wieder ein Signal
Lunochod, 40 Jahre lang stumm, sendet wieder ein Signal