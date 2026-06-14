Starker Regen verursacht Überschwemmungen in Ankara

Starker Regen und Hagel in der türkischen Hauptstadt Ankara haben in mehreren Gebieten zu Überschwemmungen geführt.

Die Niederschläge führten zur Überflutung von Unterführungen, einigen Häusern, Geschäften und Fahrzeugen.

Der starke Regen verursachte zudem Staus und Unterbrechungen im Verkehr.

Lokalen Medienberichten zufolge hat sich die Lage auf einigen Straßen und in der Nähe einer Krankenhauskreuzung verschlechtert.