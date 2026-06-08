Vater in der Türkei versuchte, 3-jährige Tochter aus dem Fenster zu werfen

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Vater in der Türkei versuchte, 3-jährige Tochter aus dem Fenster zu werfen

Ein Vorfall in Ankara, Türkei, hat die öffentliche Aufmerksamkeit erregt. Am 5. Juni dieses Jahres nahm ein Mann seine 3-jährige Tochter als Geisel und schuf eine gefährliche Situation. Lokale Medien berichteten darüber.

Berichten zufolge ereignete sich der Vorfall in einer Wohnung in der 2022-Straße im Viertel Piyada im Bezirk Etimesgut. Die Person, die sich mit ihrem Ehepartner gestritten hatte, nahm das kleine Mädchen mit einem Messer als Geisel.

Nachbarn, die sahen, wie der Mann durch das Fenster ein Messer in der einen Hand und das Kind in der anderen hielt, riefen sofort den Notdienst 112. Kurz darauf trafen Polizeibeamte, Feuerwehr und Rettungsdienste am Tatort ein.

Strafverfolgungs- und Rettungsdienste verstärkten die Sicherheitsmaßnahmen in der Gegend und versuchten, den Verdächtigen zu überzeugen, das Mädchen freizulassen. Die Verhandlungen führten jedoch nicht zum gewünschten Ergebnis.

Anschließend führten Spezialeinsatzkräfte eine schnelle Operation durch und neutralisierten den Mann. Das 3-jährige Mädchen wurde sicher gerettet und in ärztliche Obhut gegeben. Der Verdächtige wurde ebenfalls in eine medizinische Einrichtung gebracht.

Laut Polizeiinformationen wurde das Leben des Kindes dank der schnellen Maßnahmen gerettet. Zudem wurde ein Diensthund, der während des Einsatzes seine Pflicht erfüllte, verletzt und wird derzeit behandelt.

Derzeit laufen entsprechende Ermittlungen zu diesem Vorfall.

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Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» Redakteur

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