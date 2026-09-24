Xiaomi veröffentlicht günstige Smart-Steckdose mit Wi-Fi 6-Unterstützung

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Xiaomi veröffentlicht günstige Smart-Steckdose mit Wi-Fi 6-Unterstützung

Der chinesische Technologieriese Xiaomi hat ein neues Gerät vorgestellt, mit dem sich gewöhnliche Haushaltsgeräte mühelos in moderne „Smart“-Geräte verwandeln lassen. Laut ixbt.com wurde die neue Xiaomi Smart Socket 4 zu einem erschwinglichen Preis von 59 Yuan, umgerechnet etwa 9 Dollar, auf den Markt gebracht. Dies berichtet Ixbt.com .

Diese Steckdose der neuen Generation zeichnet sich durch die Unterstützung der neuesten Wi-Fi 6-Technologie und die direkte Integration in das Xiaomi Hyper Smart Connect-Ökosystem aus. Nutzer können über die Mi Home-App angeschlossene Geräte fernsteuern, deren Status überwachen und verschiedene Automatisierungsszenarien einrichten, auch wenn sie nicht zu Hause sind.

Funktionen und technische Daten

Einer der Hauptvorteile des Geräts besteht darin, dass es ermöglicht, alte Ventilatoren, einfache Schreibtischlampen und andere Haushaltsgeräte in ein „Smart“-Steuerungssystem einzubinden, ohne sie ersetzen zu müssen. Die Steckdose bietet zudem präzise Timer- und Countdown-Funktionen.

Darüber hinaus werden voreingestellte Szenarien auch bei einem vorübergehenden Internetausfall lokal und problemlos ausgeführt. Es besteht zudem die Möglichkeit, eine Abschaltzeit durch zweimaliges Drücken der physischen Taste am Gerät zu konfigurieren.

Energiemonitoring und Sicherheit

Das neue Gerät ist mit einem integrierten Stromzähler ausgestattet, der den Energieverbrauch erfasst. Über diese Funktion können Nutzer tägliche, wöchentliche und monatliche Statistiken einsehen.

Über die Mi Home-App lässt sich ein Leistungsgrenzwert zwischen 100 und 2500 Watt einstellen. Dies ist wichtig, um eine Überlastung des Stromnetzes zu vermeiden.

Besonderes Augenmerk wurde auf die Sicherheit gelegt: Das Gerät ist zuverlässig gegen Überhitzung, Spannungsschwankungen, Überlastung und Stromspitzen geschützt. Zudem ist eine Kindersicherung für Haushalte mit kleinen Kindern integriert.

Das Modell wurde gemäß neuen nationalen Standards entwickelt und verfügt über eine zusätzliche Isolierschicht an den Steckern. Die Gehäuseabmessungen betragen 52 × 41 × 57,6 mm, was es deutlich kompakter macht als Geräte der Vorgängergeneration.

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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» Redakteur

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