Der fünfte Wettkampftag der XX. Asienspiele, die in den japanischen Städten Aichi und Nagoya ausgetragen werden, markierte einen strategischen Wendepunkt für die Sportdelegation aus Usbekistan. Dank der hervorragenden Ergebnisse während des Wettbewerbs und einer Serie von Siegen an einem einzigen Tag konnten unsere Vertreter in der Medaillenwertung auf den 5. Platz vorrücken! Das Konto unserer Delegation umfasst derzeit 6 Gold-, 12 Silber- und 8 Bronzemedaillen — insgesamt 26 Medaillen .

Nachdem wir die Islamische Republik Iran (6 Gold, 10 Silber, 4 Bronze — insgesamt 20), unseren direkten Konkurrenten in Bezug auf Qualität und Gesamtzahl der Medaillen, aufgrund der Überlegenheit bei Silber- und Bronzemedaillen überholt haben, jagen unsere Athleten nun das Team aus Kasachstan (8 Gold, 8 Silber, 9 Bronze — insgesamt 25), das derzeit auf dem 4. Platz liegt. Die Top 3 des Wettbewerbs werden von China (80 Gold), dem Gastgeber Japan (20 Gold) und Südkorea (10 Gold) angeführt. Bemerkenswert ist, dass Usbekistan mit insgesamt 26 Medaillen nicht nur in den Top 5 des Kontinents steht, sondern bei der Gesamtzahl der Medaillen bereits das viertplatzierte Kasachstan (26 zu 25) überholt hat!

Wie kam es zu diesem Sprung am fünften Tag, wie werden die bevorstehenden Kampf- und Leichtathletikdisziplinen Usbekistan auf den 4. Platz bringen und wohin steuert der Kampf in den Top 10?

«5. Platz, 26 Medaillen und Vorsprung vor dem Iran»: Die 5 wichtigsten Punkte der Tabelle am fünften Tag

Die wichtigsten statistischen Fakten aus dem offiziellen Medaillenspiegel von «Aichi-Nagoya-2026»:

Rückkehr in die asiatischen TOP-5: Das usbekische Team belegt mit 6 Gold-, 12 Silber- und 8 Bronzemedaillen offiziell den 5. Platz;

Iran überholt: Obwohl die Anzahl der Goldmedaillen gleich ist (jeweils 6), haben unsere Vertreter dank der 12 Silbermedaillen den prinzipiellen Rivalen Iran auf den 6. Platz verwiesen;

Harter Kampf mit Kasachstan um den 4. Platz: Das benachbarte Kasachstan hat 8 Goldmedaillen, aber bei der Gesamtzahl der Medaillen liegt Usbekistan mit 26 vor ihnen (Kasachstan hat 25);

Dominanz der Top 3: China (insgesamt 130), Japan (91) und Südkorea (50) kontrollieren die obersten Plätze fest;

Position der zentralasiatischen Staaten: Neben Usbekistan (5. Platz) und Kasachstan (4. Platz) hat sich auch Tadschikistan mit 2 Goldmedaillen auf dem 13. Platz in den Top 20 positioniert.

«Aichi-Nagoya-2026»: TOP-10 und Tabelle der zentralasiatischen Teams nach dem fünften Tag

Vollständige Medaillenstatistik der stärksten Teams des Wettbewerbs:

Rang Land / Teamname Gold Silber Bronze Gesamt 1 China (People's Republic of China) 80 30 20 130 2 Japan (Japan) 20 34 37 91 3 Südkorea (Republic of Korea) 10 12 28 50 4 Kasachstan (Kazakhstan) 8 8 9 25 5 Usbekistan (Uzbekistan) 6 12 8 26 6 Iran (Islamic Republic of Iran) 6 10 4 20 7 Thailand (Thailand) 5 4 7 16 8 Hongkong (Hong Kong, China) 4 10 9 23 9 Nordkorea (DPR Korea) 3 3 3 9 10 Bahrain (Bahrain) 3 2 0 5 ... ... ... ... ... ... =13 Tadschikistan (Tajikistan) 2 1 1 4

Sportanalyse: Warum ist Usbekistan der Favorit auf den 4. Platz?

Fazit internationaler Sportkommentatoren und Analysten:

12 Silbermedaillen — ein enormes Potenzial: Die 12 Silbermedaillen Usbekistans bedeuten, dass unsere Athleten in fast allen Disziplinen das Finale erreichen; diese Finalerfahrung erhöht die Wahrscheinlichkeit, in den kommenden Tagen Gold zu gewinnen, drastisch;

Die wichtigsten «Medaillenquellen» stehen noch bevor: In den ersten Tagen haben Rudern, Schießen und Turnen ihre Aufgaben hervorragend erfüllt; vor uns liegen die Disziplinen, in denen Usbekistan eine absolute Überlegenheit erwartet: Boxen, Freistil- und griechisch-römisches Ringen, Judo, Sambo und Taekwondo; die dort erwarteten Goldmedaillen werden den Rückstand von 2 Goldmedaillen auf Kasachstan schnell schließen und den 4. Platz sichern;

Prinzipielles Rennen mit dem Iran: Obwohl der Iran unser Hauptkonkurrent im Gewichtheben und Ringen ist, gibt uns der Umstand, dass Usbekistan auch im Wassersport und in der Leichtathletik Gold gewinnt, den Vorteil, an einer breiteren Front Punkte zu sammeln als der Rivale;

In den Top 4 bei der Gesamtzahl der Medaillen: Bei der Gesamtzahl der Medaillen hat Usbekistan (26) Kasachstan (25) bereits überholt; dies zeigt, dass die Delegation mit einer umfassenden und hochkarätigen Vorbereitung zum Wettbewerb angereist ist.

Der fünfte Tag von «Aichi-Nagoya-2026» hat erneut bewiesen, dass die usbekische Sportdelegation auf Augenhöhe mit den Giganten Asiens agiert.

Glauben Sie, dass die usbekische Delegation nach den bevorstehenden Kämpfen im Boxen und Judo Kasachstan überholen und den 4. Platz belegen kann? Wie bewerten Sie persönlich die 26 Medaillen und den 5. Platz unserer Athleten? Hinterlassen Sie Ihre Meinung in den Kommentaren und teilen Sie diese wichtige Analyse über den glorreichen Lauf unseres Teams mit allen Sportbegeisterten!