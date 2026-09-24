Gianluigi Donnarumma: Der Schmerz über das verpasste WM-Aus ist immer noch riesig

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Gianluigi Donnarumma: Der Schmerz über das verpasste WM-Aus ist immer noch riesig

Der Torhüter der italienischen Nationalmannschaft, Gianluigi Donnarumma, sprach über die tiefe Niedergeschlagenheit nach dem Scheitern des Teams bei der Qualifikation für die Weltmeisterschaft 2026. Laut Goal.com war das Verpassen des Turniers ein schmerzhafter Schlag für den viermaligen Weltmeister, und die Spieler vermeiden es immer noch, das Thema untereinander zu besprechen. Dies berichtet Goal.com berichtet .

Zur Erinnerung: Die Azzurri unterlagen im Play-off-Finale gegen Bosnien und Herzegowina im Elfmeterschießen. Dass Alessandro Bastoni bereits früh im Spiel die Rote Karte sah und das Team in Unterzahl ließ, verstärkte die Wirkung dieser schmerzhaften Niederlage noch zusätzlich. Infolgedessen verpasste Italien zum dritten Mal in Folge die Weltmeisterschaft.

Wunden heilen und die Rückkehr von Roberto Mancini

In einem Interview mit Sky Sport Italia gab Donnarumma zu, dass innerhalb der Mannschaft kaum darüber gesprochen wurde, warum es zu diesem Misserfolg kam. „Die Wahrheit ist, dass es kaum eine Diskussion unter uns gab, weil der Schmerz immer noch zu groß ist, um die Wunde wieder aufzureißen“, sagte der Torhüter.

Nach den Rücktritten von Luciano Spalletti und Gennaro Gattuso ist Roberto Mancini als Cheftrainer zur italienischen Nationalmannschaft zurückgekehrt. Unter dem erfahrenen Spezialisten bereitet sich das Team nun auf die Spiele der Nations League vor. Die Italiener treten in der Gruppe A1 gegen Belgien, Frankreich und die von Vincenzo Montella trainierte türkische Nationalmannschaft an.

Blick in die Zukunft und junge Talente

Donnarumma zeigte sich zuversichtlich, dass es unter dem neuen Trainer positive Veränderungen im Spielstil der Mannschaft geben wird. Seinen Worten zufolge wollen die Spieler aktiven, aggressiven Fußball zeigen und das Spiel auf dem Platz vollständig kontrollieren. Nachdem das Team die Lehren aus der Euro 2024 gezogen hat, will es das Vertrauen der Fans zurückgewinnen.

Um frisches Blut in die Mannschaft zu bringen, die eine schwierige Phase durchlebt, werden junge Spieler berufen. Insbesondere der Mittelfeldspieler von Cagliari, Alessandro Romano, hat beim Torhüter einen großen Eindruck hinterlassen. Donnarumma betonte, dass erfahrene Spieler die Jugend in schwierigen Zeiten unterstützen und als wichtiges Fundament für die Zukunft der Nationalmannschaft dienen werden.

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Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» Redakteur

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