Xiaomi 18 Pro Global-Versionen erhalten kleinere Akkus

Xiaomi plant, in den internationalen Versionen seiner kommenden Flaggschiffe, dem Xiaomi 18 Pro und dem Xiaomi 18 Pro Max, Akkus mit geringerer Kapazität zu verbauen. Laut ixbt.com zeigen diese Änderungen einen deutlichen Unterschied zu den Modellen für den heimischen Markt, was unter Technik-Enthusiasten für Diskussionen sorgt. Dies berichtet Ixbt.com .

Der bekannte Insider und Forscher Kacper Skrzypek entdeckte die Unterschiede bei der Akkukapazität zwischen globalen und lokalen Modellen bei der Analyse des HyperOS-Betriebssystemcodes. Ihm zufolge werden das Xiaomi 18 Pro und das 18 Pro Max für den chinesischen Markt mit riesigen 7000 mAh bzw. 8500 mAh Akkus ausgestattet sein. Geräte für internationale Käufer werden jedoch über eine bescheidenere Energiereserve verfügen.

Wie werden die globalen Versionen aussehen?

Basierend auf Daten aus dem HyperOS-Code erhält das globale Xiaomi 18 Pro Modell (Nummer 2609BPN61G) einen 6000 mAh Akku . Die internationale Version des Topmodells Xiaomi 18 Pro Max (Nummer 2611FPNFAG) wird voraussichtlich mit einem 7050 mAh Akku ausgestattet sein. Dies ist deutlich weniger als die 8500 mAh in China.

Dennoch müssen die globalen Modelle nicht auf Schnellladefunktionen verzichten. Vorläufigen Informationen zufolge werden die für den internationalen Markt bestimmten Geräte weiterhin 90–100W kabelgebundenes Laden unterstützen. Dies ermöglicht es Nutzern, den Akku trotz der reduzierten Kapazität schnell aufzuladen.

Gängige Praxis bei Xiaomi

Es ist erwähnenswert, dass dies nicht das erste Mal ist, dass Xiaomi die Akkugrößen zwischen chinesischen und globalen Marktversionen unterscheidet. Das zuvor veröffentlichte Xiaomi 17 Modell hatte in China einen 7000 mAh Akku, während die globale Version auf 6330 mAh begrenzt war. Ebenso wurde das Flaggschiff Xiaomi 17 Ultra außerhalb des Landes mit einem 6000 mAh Akku anstelle von 6800 mAh auf den Markt gebracht.

Bisher haben Xiaomi-Vertreter keine klare Erklärung für diese Politik gegeben. Experten vermuten, dass eine solche Entscheidung auf die internationale Logistik und strenge globale Sicherheitsanforderungen für den Transport von Lithium-Ionen-Akkus per Luft- und Landweg zurückzuführen sein könnte.

Obwohl das Unternehmen den internationalen Start der Xiaomi 18 Serie bereits bestätigt hat, bleiben das Veröffentlichungsdatum, die genauen Preise und die Zielmärkte noch unbekannt. Die offizielle Präsentation dieser Flaggschiffe für globale Käufer und Nutzer in Usbekistan wird in den kommenden Monaten erwartet.