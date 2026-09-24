Lamine Yamal: „Es gibt nur sehr wenige Spieler, die so spielen wie ich“

Der Star des FC Barcelona und der spanischen Nationalmannschaft, Lamine Yamal, hat sich aufgrund seines einzigartigen Spielstils und seiner beeindruckenden Ergebnisse offen als würdiger Anwärter auf den Ballon d'Or erklärt. Wie Goal.com berichtet, betonte der 19-jährige Flügelspieler, dass es im europäischen Fußball nur sehr wenige Akteure gibt, die die Fans wirklich begeistern, und reflektierte dabei über seine persönlichen Ambitionen und den großen Erfolg in dieser Saison. Dies berichtet Goal.com berichtet .

Während die Länderspielpause andauert, haben die Diskussionen um die prestigeträchtigste individuelle Auszeichnung der Welt ihren Höhepunkt erreicht. Nach einer spektakulären Saison zählt Yamal zu den Hauptfavoriten. In der vergangenen Saison gewann er mit den Katalanen La Liga und den spanischen Supercup und feierte zudem einen großen internationalen Titel mit der spanischen Nationalmannschaft.

Ein einzigartiger Stil und eine ganz eigene Fußballphilosophie

In einem Interview mit dem Fernsehsender TVE sprach das junge Talent über seinen Stellenwert in der Fußballwelt. Seiner Meinung nach gibt es im modernen Fußball nur eine Handvoll Spieler, die die Zuschauer wirklich in Staunen versetzen und während des Spiels für Unterhaltung sorgen. Yamal merkte an, dass Neymar deshalb schon in seiner Kindheit sein Idol war und dass es beim Ballon d'Or im Grunde darum gehe, die Fans zu unterhalten und einen Schritt voraus zu sein.

Ein Faktor, der diesen Anspruch untermauert, ist seine Leistung auf dem Platz. Nachdem er in der letzten Saison 24 Tore erzielte und 18 Vorlagen für Barcelona gab, setzt der Spieler seine produktive Form in dieser Saison fort. In seinen ersten acht Spielen der aktuellen Spielzeit war er bereits an 14 Toren direkt beteiligt (8 Tore, 6 Vorlagen).

Reaktion auf Kritik und die Bühne in London

Yamal äußerte sich auch zu der Kritik, der er und Kylian Mbappé ausgesetzt waren, weil sie ihren Wunsch, den Ballon d'Or zu gewinnen, offen geäußert hatten. Der Teenager erklärte, dass er seine Gedanken nicht verberge und seine Aussagen dazu nicht bereue. Seiner Ansicht nach würden die Leute nach dem Grund fragen, wenn Fußballer nicht offen über ihre Ambitionen sprechen würden.

Der Abstimmungsprozess für diese prestigeträchtige Auszeichnung endet am Montag, den 28. September. Daher haben Yamal und seine Teamkollegen eine entscheidende Gelegenheit, einen letzten Eindruck bei der Jury zu hinterlassen. Das zentrale Nations-League-Spiel gegen England im Wembley-Stadion am Samstagabend dürfte ein besonderer Test für den Spieler werden.