Ein in einen BMW geschleuderter Hirsch führt zum Tod eines 20-jährigen Fußballers

Ein ungewöhnlicher Verkehrsunfall in Polen hat das Leben des 20-jährigen Fußballers Oskar Kordus gefordert. Sein BMW wurde von einem Hirsch getroffen, der zuvor von einem entgegenkommenden Fahrzeug erfasst worden war.

Der Vorfall ereignete sich am 21. September gegen 06:00 Uhr auf der Umgehungsstraße von Gostyń im Westen Polens. Ein 52-jähriger Volkswagen-Fahrer hatte einen Hirsch angefahren, der auf die Woiwodschaftsstraße 434 zwischen Krajewice und Grabonóg gelaufen war. Durch den heftigen Aufprall wurde das Tier auf die Gegenfahrbahn geschleudert, durchschlug die Windschutzscheibe von Kordus' BMW und traf den Fußballer im Gesicht.

Infolge des Aufpralls kam der BMW von der Straße ab und landete in einem Graben. Nach Angaben der Staatsanwaltschaft hatte der Fußballer keine Zeit, auf den Vorfall zu reagieren.

Zeugen bemerkten, dass Kordus nicht mehr atmete, und begannen mit einer Herz-Lungen-Wiederbelebung. Auch die Rettungskräfte führten eine CPR durch. Nach dem Eintreffen des Notarztes konnten die Vitalfunktionen des Fußballers stabilisiert werden, woraufhin er mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus nach Posen geflogen wurde.

Trotz der Bemühungen der Ärzte verstarb Oskar Kordus jedoch am selben Tag gegen 22:30 Uhr. Der Volkswagen-Fahrer blieb unverletzt.

Kordus spielte als Verteidiger für den Verein Kania Gostyń, der in der vierten polnischen Liga antritt. Er war zu Saisonbeginn von Korona Piaski zum Verein gewechselt und hatte in sieben Ligaspielen für sein neues Team auf dem Platz gestanden. Am Samstag spielte er noch gegen Pogoń Nowe Skalmierzyce und Anfang des Monats gegen Ostrovia 1909.

In der vergangenen Saison absolvierte der Fußballer 26 Ligaspiele für Korona Piaski. Im Jugendbereich spielte er für die Vereine Zagłębie Lubin und Warta Poznań.

Kania Gostyń drückte der Familie, den Angehörigen und Freunden des verstorbenen Fußballers sein tiefes Mitgefühl aus. Ein Vereinsvertreter betonte, dass die Nachricht vom Tod Oskar Kordus' mit großer Bestürzung aufgenommen wurde.

Auch sein ehemaliger Verein Korona Piaski gedachte des Fußballers und merkte an, dass Kordus ein Eigengewächs des Vereins war.

Die Staatsanwaltschaft ermittelt derzeit den Vorfall als tödlichen Verkehrsunfall. Ein Datum für die Beerdigung des Fußballers wurde noch nicht bekannt gegeben.