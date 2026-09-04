„Es bewegt sich nicht“: Bürger ruft Polizei wegen verletztem Reh – die Wahrheit amüsierte alle

In der tschechischen Stadt Kladno ereignete sich ein ebenso lustiger wie erstaunlicher Vorfall. Ein besorgter Bürger, der sich um das Schicksal eines regungslos am Waldrand liegenden Tieres sorgte, rief sofort die Polizei. Doch die eintreffende Streife erlebte eine Überraschung: Das „verletzte Tier“ entpuppte sich als einfache hölzerne Gartendekoration. Die Polizei von Kladno veröffentlichte dazu eine offizielle Mitteilung.

„Es bewegt sich seit einer Stunde nicht“: Der besorgte Anruf eines Bürgers

Der Vorfall zeigte, wie sehr dem Anwohner das Wohl der Tiere am Herzen lag:

Ein aufmerksamer Zeuge: Der Mann meldete der Polizeidienststelle, dass am Waldrand ein rehähnliches Tier in kritischem Zustand, möglicherweise schwer verletzt, stünde und dringend tierärztliche Hilfe benötige;

Eine Stunde Geduld und Sorge: Der Mann betonte seine Aufrichtigkeit und erklärte, er habe das Tier fast eine Stunde lang beobachtet und sei zutiefst beunruhigt gewesen, da es sich in dieser Zeit kein Stück bewegt habe;

Schnelles Handeln: Die Beamten, die bei Meldungen über Tiere und Wildtiere stets einsatzbereit sind, schickten sofort eine Streife zu den angegebenen Koordinaten.

Ergebnis: Das „falsche Reh“ am Waldrand und der unerwartete Fund

Als die Beamten vor Ort eintrafen, stellte sich die Lage völlig anders dar:

Das lustige Ende des Sondereinsatzes: Am Waldrand angekommen, entdeckten die Polizisten das „verletzte Tier“ sofort aus der Ferne;

Die Wahrheit kam ans Licht: Bei der näheren Untersuchung stellte sich heraus, dass das Objekt nicht nur leblos war, sondern auch keinerlei Bezug zur Natur hatte – es handelte sich um eine hölzerne Gartendekoration der Hausbesitzer;

Dankbarkeit und ein Lächeln: Obwohl sich der Notruf als Fehlalarm herausstellte, lobten die Polizisten das Verantwortungsbewusstsein des Bürgers und seinen Wunsch, ein unschuldiges Lebewesen zu retten, und bedankten sich lächelnd für seine Aufmerksamkeit.

Was meint ihr: Ist die übermäßige Vorsicht und Anteilnahme des Bürgers in dieser Situation lobenswert oder war es eine voreilige Verschwendung von Polizeizeit? Wie hättet ihr reagiert, wenn ihr aus der Ferne eine Gestalt gesehen hättet, die sich eine Stunde lang nicht bewegt? Schreibt eure Meinung in die Kommentare!