In den Beziehungen zwischen den zwei größten Supermächten der Welt, den USA und der Volksrepublik China, hat sich das bedeutendste und unerwartetste diplomatische Ereignis des letzten Jahrzehnts ereignet. Der am 23. September begonnene Besuch des chinesischen Staatschefs Xi Jinping in den USA ist nicht nur der erste Staatsbesuch seit über 10 Jahren, sondern begann auch damit, dass Donald Trumpdas diplomatische Protokoll brach und Xi Jinping persönlich an der Flugzeugtreppe empfing. Nach wochenlangen intensiven Debatten zwischen Washington und Peking stimmte das Weiße Haus zu, diesem Besuch den „höchsten diplomatischen Status“ zu verleihen.

Wie die Nachrichtenagentur „Xinhua“ berichtete, tauschten sich die Staatschefs ernsthaft über den Ukraine-Konflikt, die Spannungen im Nahen Osten und die Sicherheit auf der koreanischen Halbinsel aus. Nach den Verhandlungen im Weißen Haus betonte Donald Trump vor Journalisten, dass eine wahrhaft freundschaftliche und großartige Beziehung zu Xi Jinping aufgebaut wurde, und machte eine unerwartete, scherzhafte Bemerkung: „Wir hatten ein sehr gutes Treffen. Er hat großes Interesse an Granit gezeigt. Er ist ein echter Experte für Stein und liebt hochwertigen Granit sehr!“. Es stellte sich jedoch heraus, dass hinter den Kulissen des Besuchs noch ernstere geopolitische Prozesse stattfanden: The Wall Street Journal zufolge hat die Trump-Administration im Geheimen mit Peking über Chinas schnell wachsendes Nukleararsenal und die Einhaltung des 30-jährigen Verbots von Nukleartests verhandelt.

Wie wird dieses hochrangige Treffen nach 10 Jahren das Schicksal des Ukraine-Konflikts und der globalen Sicherheit verändern, was bedeutet Trumps Geste an der Treppe und wird der geheime nukleare Dialog die Welt in ein neues Gleichgewicht führen?

„Protokollbruch, geheime Atomverhandlungen und die Diplomatie des Weißen Hauses“: Die 5 Kernpunkte des Treffens

Die wichtigsten Fakten und Schlussfolgerungen zum Treffen zwischen Trump und Xi Jinping:

Erster hochrangiger Staatsbesuch seit 10 Jahren: Der Staatschef der VR China kam nach einer Pause von über zehn Jahren zu einem offiziellen Staatsbesuch in die USA (23.–25. September);

Vom Protokoll abweichendes Verhalten Trumps: Der US-Präsident umging das übliche Verfahren und empfing den chinesischen Staatschef persönlich an der Treppe am Flughafen;

Diskussion über die Ukraine und den Nahen Osten im Zentrum: Die beiden Staatschefs diskutierten ausführlich über den Ukraine-Konflikt, den Nahen Osten und die Spannungen auf der koreanischen Halbinsel;

Das „Atomabkommen“ hinter den Kulissen: WSJ zufolge hat Washington geheime Verhandlungen über Chinas schnell wachsende Atomwaffen und das Testverbot geführt;

Persönliche Freundschaft und der „Granit-Witz“: Trump betonte, dass die Beziehungen auf gegenseitigem Respekt basieren, und hob Xi Jinpings Interesse an Stein und Granit besonders hervor.

Treffen der Staatschefs der USA und Chinas: Vergleich zwischen äußerem Protokoll und realen Themen hinter den Kulissen

Analyse der öffentlichen Erklärungen und der geheimen Agenda der Verhandlungen im Weißen Haus:

Kriterien und Richtungen Öffentliche Erklärungen und offizielle Diplomatie Die wahre Agenda hinter den Kulissen (WSJ und Analysten) Status des Empfangs „Höchster diplomatischer Status“, Trumps persönliches Erscheinen an der Treppe Wochenlange Status-Streitigkeiten und diplomatisches Feilschen Ukraine-Konflikt „Gedankenaustausch“ der Parteien und Erörterung der Lage Bedingungen für ein Ende des Krieges, Pekings Neutralität und Druckmechanismen Nukleare Sicherheit In offiziellen Erklärungen nur kurz erwähnt oder unter Verschluss Geheime Verhandlungen über die Ausweitung der chinesischen Nuklearreserven und die 30-jährigen Testbeschränkungen Naher Osten und Taiwan/Korea Fragen der Stabilität und des regionalen Friedens Spannungen im Persischen Golf und Sicherheit der Seewege Persönliche Beziehungen „Großartige Beziehungen“, Freundschaft und „Witze über Granit“ Gleichgewicht des intensiven Wettbewerbs um Wirtschafts- und Technologiemärkte

Geopolitische Expertise: Warum erwies Trump Xi Jinping so hohen Respekt?

Schlussfolgerungen internationaler Politikwissenschaftler, Diplomaten und Wall-Street-Analysten:

„Die Geste an der Treppe“ — eine Methode der persönlichen Diplomatie: Donald Trump strebt stets danach, durch persönliche Kommunikation und demonstrativen Respekt große Deals zu erzielen; Xi Jinping persönlich an der Treppe zu empfangen, ist ein sehr starkes positives Signal an Peking und ein Schritt, der darauf abzielt, das Vertrauen der chinesischen Seite vor den Verhandlungen zu gewinnen;

Pekings Rolle bei der Lösung des Ukraine-Knotens: Washington versteht gut, dass der Krieg in der Ukraine ohne Chinas Einfluss auf Russland nicht beendet werden kann; der direkte Austausch zwischen Trump und Xi Jinping zu diesem Thema könnte das Format künftiger Verhandlungen an der Front bestimmen;

Sorge um das Nukleararsenal: In den letzten Jahren hat China seine nukleare Triade mit beispielloser Geschwindigkeit entwickelt; für die USA ist es eine lebenswichtige Aufgabe, Peking im Rahmen der 30-jährigen globalen Konvention zum Stopp von Nukleartests zu halten und ein neues Wettrüsten zu verhindern;

Aufatmen für die globalen Märkte: Der direkte, offene Dialog zwischen den beiden wirtschaftlichen Giganten mildert vorübergehend die Sorgen über Handelskriege und Zölle und wirkt sich positiv auf die Weltbörsen sowie die Ölpreise aus.

Dieses historische Treffen in Washington nach 10 Jahren deutet darauf hin, dass die Konfrontation zwischen den USA und China in eine Ära neuer Dialoge und Kompromisse eingetreten ist.

Glauben Sie, dass die persönlichen Treffen zwischen Trump und Xi Jinping dazu beitragen können, den Konflikt in der Ukraine schneller zu beenden? Wie bewerten Sie die Geste des US-Präsidenten, den chinesischen Staatschef persönlich an der Treppe zu empfangen, und seine Worte über Granit? Hinterlassen Sie Ihre persönliche Meinung in den Kommentaren und teilen Sie diese wichtige Analyse, die die Weltpolitik verändert, mit all Ihren Freunden!