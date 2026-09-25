Schlange verschluckt drei Golfbälle

·6·Welt
Schlange verschluckt drei Golfbälle

In San Antonio, Texas, USA, stießen Tierärzte auf einen äußerst ungewöhnlichen Fall. Eine Schlange hatte irgendwie drei Golfbälle verschluckt, die daraufhin in ihrem Körper feststeckten.

Nach dem bizarren Vorfall wurde die Schlange notfallmäßig in eine Tierklinik gebracht. Die Experten standen vor der schwierigen Aufgabe, die Bälle zu entfernen, ohne das Tier zu verletzen.

Die Tierärzte entschieden sich, das Problem ohne eine Operation zu lösen. Dafür wurde die Schlange mit einem starken Beruhigungsmittel in einen tiefen Schlaf versetzt. Anschließend schoben die Spezialisten die Golfbälle vorsichtig im Körper der Schlange nach oben und entfernten sie manuell. Dies berichtete Need To Know.

Das Erstaunlichste daran ist, dass alle drei Golfbälle erfolgreich entfernt werden konnten und keine chirurgische Operation erforderlich war.

Die ungewöhnliche Rettungsaktion fand im South Texas Avian & Exotic Hospital in San Antonio, Texas, USA, statt. Videos davon verbreiteten sich in den sozialen Netzwerken und wurden schnell zu einem viralen Hit.

Das am 22. September veröffentlichte Video wurde in kurzer Zeit über fünf Millionen Mal angesehen. Die Zuschauer waren fassungslos darüber, wie die Schlange drei Golfbälle verschlucken konnte.

Einige reagierten humorvoll auf den Vorfall. Eine Person vermutete, dass die Schlange die Bälle möglicherweise für Eier gehalten haben könnte.

Ein anderer Nutzer drückte den Tierärzten seine Dankbarkeit aus.

San AntonioSchlangeSouth Texas Avian & Exotic HospitalGolfbälleTierrettung
Teilen:
Telegram-KanalAuf Google folgen
Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» Redakteur

Kommentare 0

Ähnliche Nachrichten

Neuer Tourismusmagnet am Issyk-Kul: Präsidenten eröffnen ersten internationalen GolfclubNeuer Tourismusmagnet am Issyk-Kul: Präsidenten eröffnen ersten internationalen Golfclub30 Juli 22:46Golfcart-Fahrt endet in Tragödie: 4 Touristen in Unfall verwickeltGolfcart-Fahrt endet in Tragödie: 4 Touristen in Unfall verwickelt19 Juli 16:56Festliches Bankett im Weißen Haus zu Ehren von Xi Jinping — Historische TrinksprücheFestliches Bankett im Weißen Haus zu Ehren von Xi Jinping — Historische TrinksprücheHeute 07:59In Japan kommen Automaten auf, die Kleidung in einer Minute komprimierenIn Japan kommen Automaten auf, die Kleidung in einer Minute komprimierenHeute 04:14Lkw-Fahrer in Polen klemmt sich den Fuß am Lenkrad einLkw-Fahrer in Polen klemmt sich den Fuß am Lenkrad einHeute 03:36Das größte lebende Pferd der Welt — Hugo!Das größte lebende Pferd der Welt — Hugo!Heute 03:27
AnzeigenPartnerschaft
Playmatch: Erleichtert die Arbeit für Platzbetreiber
Playmatch: Erleichtert die Arbeit für Platzbetreiber
Playmatch: Alle notwendigen Fußball-Services in einer App
Playmatch: Alle notwendigen Fußball-Services in einer App

Meistgelesen Welt nachrichten

52 Kilogramm Gold für die Braut: Hochzeit wird untersucht
52 Kilogramm Gold für die Braut: Hochzeit wird untersucht
4 Tonnen Gold in Karakalpakstan entdeckt: Das Interessanteste ist, dass 80 Prozent der Region noch unerforscht sind
4 Tonnen Gold in Karakalpakstan entdeckt: Das Interessanteste ist, dass 80 Prozent der Region noch unerforscht sind
Hat eine als Haustier gehaltene Riesenschlange ein Kind verschlungen? Berichte aus Vietnam sorgen für Panik
Hat eine als Haustier gehaltene Riesenschlange ein Kind verschlungen? Berichte aus Vietnam sorgen für Panik
Erdrotation beschleunigt: Weltweites Zeitsystem könnte sich ändern
Erdrotation beschleunigt: Weltweites Zeitsystem könnte sich ändern
Usbekische Braut in der Türkei mit Gold im Wert von 5 Millionen Lira verschwunden
Usbekische Braut in der Türkei mit Gold im Wert von 5 Millionen Lira verschwunden
Zwei Wochen altes Eselfohlen verschwindet und wird am nächsten Tag grausam getötet aufgefunden
Zwei Wochen altes Eselfohlen verschwindet und wird am nächsten Tag grausam getötet aufgefunden
Teilnehmer in Japan gewinnt 14.000 $ für 90 Minuten Schlaf
Teilnehmer in Japan gewinnt 14.000 $ für 90 Minuten Schlaf
Vater stellt zu Hause Medizin her, um seinen Sohn zu retten
Vater stellt zu Hause Medizin her, um seinen Sohn zu retten