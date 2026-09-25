Schlange verschluckt drei Golfbälle

In San Antonio, Texas, USA, stießen Tierärzte auf einen äußerst ungewöhnlichen Fall. Eine Schlange hatte irgendwie drei Golfbälle verschluckt, die daraufhin in ihrem Körper feststeckten.

Nach dem bizarren Vorfall wurde die Schlange notfallmäßig in eine Tierklinik gebracht. Die Experten standen vor der schwierigen Aufgabe, die Bälle zu entfernen, ohne das Tier zu verletzen.

Die Tierärzte entschieden sich, das Problem ohne eine Operation zu lösen. Dafür wurde die Schlange mit einem starken Beruhigungsmittel in einen tiefen Schlaf versetzt. Anschließend schoben die Spezialisten die Golfbälle vorsichtig im Körper der Schlange nach oben und entfernten sie manuell. Dies berichtete Need To Know.

Das Erstaunlichste daran ist, dass alle drei Golfbälle erfolgreich entfernt werden konnten und keine chirurgische Operation erforderlich war.

Die ungewöhnliche Rettungsaktion fand im South Texas Avian & Exotic Hospital in San Antonio, Texas, USA, statt. Videos davon verbreiteten sich in den sozialen Netzwerken und wurden schnell zu einem viralen Hit.

Das am 22. September veröffentlichte Video wurde in kurzer Zeit über fünf Millionen Mal angesehen. Die Zuschauer waren fassungslos darüber, wie die Schlange drei Golfbälle verschlucken konnte.

Einige reagierten humorvoll auf den Vorfall. Eine Person vermutete, dass die Schlange die Bälle möglicherweise für Eier gehalten haben könnte.

Ein anderer Nutzer drückte den Tierärzten seine Dankbarkeit aus.