Nach dem 3:1-Sieg gegen die iranische Nationalmannschaft im Istiqlol-Stadion in Fergana äußerte sich der Cheftrainer der usbekischen Nationalmannschaft, Fabio Cannavaro im zweiten Teil der Pressekonferenz zu den umstrittensten und wichtigsten Fragen der taktischen Revolution des Teams. Der Wechsel von der vorsichtigen Spielweise unter Srečko Katanec, die auf drei Innenverteidigern (einem 5er-Abwehrblock) basierte, hin zu zwei Innenverteidigern und einer klassischen 4-3-3-Taktik stand im Fokus der Experten.

Auf die Frage der Journalisten, ob er keine Angst habe, mit nur zwei Innenverteidigern zu spielen, antwortete der italienische Spezialist, selbst einer der berühmtesten Verteidiger der Welt, entschlossen und kompromisslos: «Nein, ich habe keine Angst! Der moderne Fußball ist genau so aufgebaut. Wenn man Angst davor hat, aufzurücken und die Linie zu verlassen, wird der Gegner einen nur noch mehr unter Druck setzen. Wir haben den Verteidigern gesagt, dass sie aufrücken, pressen und furchtlos sein sollen!». Gleichzeitig räumte Cannavaro mit Gerüchten über Aziz Ganiev und andere Leistungsträger auf, die auf dem Platz scheinbar frei agierten: «Nein, bei uns hat niemand Freiheiten! Wir vertrauen auf unser System. Um ein 4-3-3 zu spielen, ist eine hohe Dynamik erforderlich: Man muss verstehen, wann man die Linie hält, wann man auf die Außenbahn ausweicht und wann man in den Rücken der Abwehr startet!». Diese Aussage des Trainers bewies, dass die Philosophie, die Initiative zu ergreifen, anstatt nur zu reagieren, im Spiel der Nationalmannschaft Vorrang haben wird.

Welche neuen Möglichkeiten eröffnet der Wechsel von Katanecs 3-Mann-Abwehr zu Cannavaros 4-3-3-System für unsere Nationalmannschaft, wie agieren Spieler wie Ganiev und Urunov in dieser Formation und warum wird gefordert, die Weltmeisterschaft zu vergessen?

«Zwei Innenverteidiger, 4-3-3-System und das Ende der Freiheiten»: Die 5 Kernpunkte von Cannavaros Statement

Die wichtigsten Thesen und Schlussfolgerungen aus Fabio Cannavaros taktischem Interview:

Rückkehr zum System mit zwei Innenverteidigern: Das unter Srečko Katanec praktizierte Schema mit drei Innenverteidigern wurde offiziell aufgegeben und durch das moderne Paar-Modell ersetzt;

«Furchtloses hohes Pressing»: Cannavaro erklärte, dass es eine Anforderung des modernen Fußballs sei, nicht hinten abzuwarten, sondern in die gegnerische Hälfte vorzurücken und aggressiven Druck auszuüben;

«Keine freien Spieler»: Der Trainer betonte, dass es keinen Fußballer gebe, der sich frei auf dem Platz bewegen dürfe; jede Aktion müsse sich strikt dem 4-3-3-System unterordnen;

Aziz Ganiev und die Dynamik im Zentrum: Die Rolle von Ganiev und Khakimov im Zentrum ist perfekt auf die Aufgaben abgestimmt, die Außenbahnen zu besetzen, die Linie zu halten und hinter die Verteidiger einzudringen;

«Vergesst die Weltmeisterschaft»: Der Trainer forderte dazu auf, nicht mehr in den Erfolgen der WM zu schwelgen, sondern sich mental darauf vorzubereiten, gegen jeden kommenden Gegner auf Augenhöhe zu kämpfen.

Die taktische Evolution der usbekischen Nationalmannschaft: Vergleich des Katanec-Modells mit dem Cannavaro-System

Veränderungen in der Aufstellung, dem Verteidigungsstil und der Philosophie der Nationalmannschaft:

Kriterien und Parameter Unter der Leitung von Srečko Katanec Das neue System von Fabio Cannavaro Taktisches Grundschema 3-4-2-1 oder 5-3-2 (3 Innenverteidiger) 4-3-3 (2 Innenverteidiger, aktive Außenbahnen) Position der Abwehrlinie Tiefer Block, Verteidigung nahe am eigenen Strafraum Hohe Linie, Aufrücken durch Pressing Umgang mit Angst und Risiko Streben nach numerischer Überlegenheit in der Abwehr «Furchtlosigkeit ist Pflicht»: Linie durchbrechen und Druck ausüben Aufgaben der Mittelfeldspieler Mehr Zerstörung und Schließen von Räumen Hohe Dynamik, Läufe in den Rücken des Gegners, aggressiver Angriff Freiheiten der Spieler Recht auf freie Bewegung für einige Stars Absolutes System: «Wir haben keine Spieler mit freien Rollen» Integration von Angriff und Pressing Konterspiel und Fokus auf lange Bälle Vollständiges Team-Pressing von Stürmern und Mittelfeldspielern

Fußballexpertise und taktische Analyse: Warum ist Cannavaros 4-3-3-System ein revolutionärer Schritt?

Fazit internationaler Trainer und Sportexperten:

«Ein offensiver Trainer aus der Verteidigung»: Weltmeister und Ballon d'Or-Gewinner Fabio Cannavaro bevorzugt es, die Verteidigung nicht durch das Verschanzen im eigenen Strafraum zu organisieren, sondern durch das Ersticken des Gegners in dessen eigener Hälfte; wenn die 2 Innenverteidiger (Khusanov und Orozov) hoch aufrücken, verengt sich der Raum für den Gegner, was diesen zu ungenauen Pässen zwingt;

Ganiev und das Phänomen des zentralen Trios: Dass Aziz Ganiev sich im Zentrum frei bewegt, ist eine Anweisung von Cannavaro; er erfüllt die Aufgabe, Lücken in der gegnerischen Zone zu schaffen, den Ball anzunehmen und ihn schnell auf die Außenbahnen oder zu Shomurodov zu leiten; da das System geordnet ist, war dies kein Eigenmächtigkeit, sondern ein geometrischer Plan;

Neue Herausforderung für Urunov und die Flügelstürmer: Der Trainer sagte offen, dass individuelle Könner wie Oston Urunov Zeit brauchen, um sich vollständig an dieses System anzupassen; im 4-3-3 muss ein Flügelspieler nicht nur dribbeln können, sondern auch die Disziplin besitzen, in die Defensive zurückzuarbeiten;

Psychologie des «Vergessens der Vergangenheit»: Katanec lieferte das historische Ergebnis, das die Mannschaft zur Weltmeisterschaft brachte, aber das Verharren in diesem Erfolg stoppt den Fortschritt; Cannavaros Aussage, dass man die Weltmeisterschaft vergessen müsse, zielt darauf ab, den Hunger auf neue Siege im Team zu wecken.

Diese mutigen Äußerungen von Fabio Cannavaro nach dem Spiel gegen den Iran zeigen, dass die usbekische Nationalmannschaft den ängstlichen und defensiven Fußball vollständig hinter sich lässt und gegen kontinentale Größen nur noch in einem gleichwertigen und aktiv-offensiven System spielen wird.

Glauben Sie, dass Fabio Cannavaros Abkehr von Katanecs 5er-Abwehr hin zu 2 Innenverteidigern und dem 4-3-3-System unserer Nationalmannschaft mehr nützt oder schadet? Wie bewerten Sie persönlich das Spiel von Aziz Ganiev und unseren zentralen Mittelfeldspielern in der neuen Taktik? Hinterlassen Sie Ihre Meinung in den Kommentaren und teilen Sie diesen exklusiven Artikel über die neue taktische Ära unserer Nationalmannschaft mit allen Fußballfans!