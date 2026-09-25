Usbekische Delegation gewinnt weitere Silbermedaille in Aichi-Nagoya

Bei den Asienspielen in Aichi-Nagoya, Japan, hat die usbekische Delegation ihre Medaillenzahl auf 29 erhöht. Am 25. September gewannen unsere Athleten eine weitere Silbermedaille.

Im Kanu-Zweier über die 500-Meter-Distanz erreichte das Duo Shohsanam Sherzodova und Nilufar Zokirova als Zweitplatzierte das Ziel.

Damit umfasst der Medaillenspiegel der usbekischen Delegation nun 6 Gold-, 15 Silber- und 8 Bronzemedaillen.

Usbekistan auf dem 5. Platz in der Gesamtwertung

Dies war die dritte Silbermedaille für Usbekistan bei den Wettkämpfen am 25. September. Zuvor hatten bereits das Kajak-Quartett der Damen sowie Vladlen Denisov im Kanu Medaillen gewonnen.

Mit aktuell 29 Medaillen belegt Usbekistan den 5. Platz in der Gesamtwertung. Da die Wettbewerbe in Aichi-Nagoya noch andauern, wird erwartet, dass die Anzahl der Medaillen für unsere Delegation weiter steigt.