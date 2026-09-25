Usbekische Delegation gewinnt weitere Silbermedaille in Aichi-Nagoya

·1·Sport
Usbekische Delegation gewinnt weitere Silbermedaille in Aichi-Nagoya

Bei den Asienspielen in Aichi-Nagoya, Japan, hat die usbekische Delegation ihre Medaillenzahl auf 29 erhöht. Am 25. September gewannen unsere Athleten eine weitere Silbermedaille.

Im Kanu-Zweier über die 500-Meter-Distanz erreichte das Duo Shohsanam Sherzodova und Nilufar Zokirova als Zweitplatzierte das Ziel.

Damit umfasst der Medaillenspiegel der usbekischen Delegation nun 6 Gold-, 15 Silber- und 8 Bronzemedaillen.

Usbekistan auf dem 5. Platz in der Gesamtwertung

Dies war die dritte Silbermedaille für Usbekistan bei den Wettkämpfen am 25. September. Zuvor hatten bereits das Kajak-Quartett der Damen sowie Vladlen Denisov im Kanu Medaillen gewonnen.

Mit aktuell 29 Medaillen belegt Usbekistan den 5. Platz in der Gesamtwertung. Da die Wettbewerbe in Aichi-Nagoya noch andauern, wird erwartet, dass die Anzahl der Medaillen für unsere Delegation weiter steigt.

Aichi-NagoyaAsienspieleUsbekische DelegationShohsanam SherzodovaNilufar Zokirova
Teilen:
Telegram-KanalAuf Google folgen
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» Redakteur

Kommentare 0

Ähnliche Nachrichten

20. Sommer-Asienspiele: Firdavs Atamuradov gewinnt Silbermedaille in Aichi-Nagoya20. Sommer-Asienspiele: Firdavs Atamuradov gewinnt Silbermedaille in Aichi-Nagoya22 September 14:10Hilola Sobirova gewinnt Silbermedaille bei den AsienspielenHilola Sobirova gewinnt Silbermedaille bei den Asienspielen22 September 15:23Unsere Ruderer erobern das Podium bei den AsienspielenUnsere Ruderer erobern das Podium bei den AsienspielenGestern 10:57Vize-Meisterin der Asienspiele: Anna Prakaten gewinnt SilbermedailleVize-Meisterin der Asienspiele: Anna Prakaten gewinnt SilbermedailleGestern 17:31Unsere Ruderer beenden die Asienspiele auf dem PodiumUnsere Ruderer beenden die Asienspiele auf dem PodiumGestern 17:24Zaynab Dayibekova gewinnt Silber bei den Asienspielen – Ein Fecht-DramaZaynab Dayibekova gewinnt Silber bei den Asienspielen – Ein Fecht-DramaGestern 17:27
AnzeigenPartnerschaft
Playmatch: Erleichtert die Arbeit für Platzbetreiber
Playmatch: Erleichtert die Arbeit für Platzbetreiber
Playmatch: Alle notwendigen Fußball-Services in einer App
Playmatch: Alle notwendigen Fußball-Services in einer App

Meistgelesen Sport nachrichten

Ehemaliger Scout von Manchester United enthüllt brisantes Geheimnis um Abdukodir Khusanov
Ehemaliger Scout von Manchester United enthüllt brisantes Geheimnis um Abdukodir Khusanov
Cristiano Ronaldo erleidet seine höchste Niederlage in Saudi-Arabien
Cristiano Ronaldo erleidet seine höchste Niederlage in Saudi-Arabien
Islom Ismoilov äußert sich nach Neftchis beschämender Niederlage in Qarshi
Islom Ismoilov äußert sich nach Neftchis beschämender Niederlage in Qarshi
Ronaldo sagte „Trinkt Wasser“ – Coca-Cola verlor 4 Milliarden Dollar
Ronaldo sagte „Trinkt Wasser“ – Coca-Cola verlor 4 Milliarden Dollar
Abdukodir Khusanov verlässt das Spielfeld unter dem Applaus der Manchester City-Fans
Abdukodir Khusanov verlässt das Spielfeld unter dem Applaus der Manchester City-Fans
„Wir lebten im selben Haus“: Kasachischer Stürmer enthüllt die Wahrheit über Abdukodir Khusanov
„Wir lebten im selben Haus“: Kasachischer Stürmer enthüllt die Wahrheit über Abdukodir Khusanov
„Die Debatte ist beendet, Ronaldo hat gewonnen!“ Piers Morgan äußert sich scharf nach Messis Rücktritt
„Die Debatte ist beendet, Ronaldo hat gewonnen!“ Piers Morgan äußert sich scharf nach Messis Rücktritt
Große Debatte unter City-Fans vor dem Manchester-Derby: Khusanov oder Nunes?
Große Debatte unter City-Fans vor dem Manchester-Derby: Khusanov oder Nunes?