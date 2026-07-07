USA geben ihre erste nicht runde Goldmünze heraus (Foto)

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USA geben ihre erste nicht runde Goldmünze heraus (Foto)

Die United States Mint stellt anlässlich des 250-jährigen Bestehens des Landes Goldmünzen und eine Silbermedaille in ungewöhnlicher Form vor.

Die am 16. Juli erscheinende Kollektion ist in Form der Freiheitsglocke (Liberty Bell) gestaltet. Jedes Produkt wird in einer Auflage von nur 2.026 Stück geprägt.

Die Münze wurde in Form der Freiheitsglocke gestaltet

Die Kollektion umfasst Goldmünzen mit einem Gewicht von einer Unze und einer halben Unze (15,55 Gramm) sowie eine Silbermedaille mit einer Unze.

Die Auflage jedes Produkts beträgt 2.026 Stück. Diese Zahl steht für das Jahr, in dem die USA ihr 250-jähriges Jubiläum feiern.

Eine ungewöhnliche Münze in der Geschichte der USA

Nach Angaben der Münzprägeanstalt ist die ein Unze schwere „Liberty Bell“-Münze die erste nicht runde Goldmünze in der modernen Geschichte der USA.

„Die Freiheitsglocke dient seit langem vielen Amerikanern als Symbol der Freiheit“, heißt es in der offiziellen Mitteilung.

Die Münze ist dem revolutionären Kampf für die Unabhängigkeit und Souveränität des Landes gewidmet.

Die Vorderseite zeigt die gesprungene Glocke

Auf der Vorderseite der Münze ist die berühmte gesprungene Freiheitsglocke abgebildet.

Sie enthält zudem folgende Inschriften:

  • „LIBERTY“ – „Freiheit“;

  • Die Daten „1776 ~ 2026“;

  • „IN GOD WE TRUST“ – „Wir vertrauen auf Gott“.

USA geben ihre erste nicht runde Goldmünze heraus (Foto)

Die Rückseite zeigt die Independence Hall

Auf der Rückseite der Münze ist die Independence Hall abgebildet, der historische Standort der Freiheitsglocke.

Das Gebäude ist vor einem Hintergrund aus feierlichem Feuerwerk dargestellt; die Komposition repräsentiert die 250-jährige Geschichte der US-Unabhängigkeit.

Aufgrund der limitierten Auflage und der ungewöhnlichen Form wird erwartet, dass die neuen Münzen bei Sammlern auf großes Interesse stoßen werden.

USA geben ihre erste nicht runde Goldmünze heraus (Foto)
USAGoldmünzeLiberty BellNumismatik250-jähriges Jubiläum
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» Redakteur
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