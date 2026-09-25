Die usbekische Delegation gewinnt ihre 27. Medaille bei den Asienspielen

Der 25. September begann für die usbekische Delegation bei den laufenden Asienspielen im japanischen Aichi-Nagoya mit einer Silbermedaille.

Im Kajak-Vierer der Frauen über 500 Meter erreichte das Quartett bestehend aus Yekaterina Shubina, Arina Tanatmisheva, Milana Dushev-Yanich und Shahrizoda Mavlonova als Zweite das Ziel.

Damit stieg die Anzahl der Medaillen der usbekischen Delegation bei den Aichi-Nagoya 2026 auf 27.

Davon sind 6 Gold-, 13 Silber- und 8 Bronzemedaillen.

Usbekistans Medaillenspiegel

Gold — 6

Silber — 13

Bronze — 8

Gesamt — 27

Auf diese Weise konnten die usbekischen Athleten auch an diesem Tag der Asienspiele in Japan eine weitere Auszeichnung zu ihrer Medaillensammlung hinzufügen.