Die usbekische Delegation gewinnt ihre 27. Medaille bei den Asienspielen
Der 25. September begann für die usbekische Delegation bei den laufenden Asienspielen im japanischen Aichi-Nagoya mit einer Silbermedaille.
Im Kajak-Vierer der Frauen über 500 Meter erreichte das Quartett bestehend aus Yekaterina Shubina, Arina Tanatmisheva, Milana Dushev-Yanich und Shahrizoda Mavlonova als Zweite das Ziel.
Damit stieg die Anzahl der Medaillen der usbekischen Delegation bei den Aichi-Nagoya 2026 auf 27.
Davon sind 6 Gold-, 13 Silber- und 8 Bronzemedaillen.
Usbekistans Medaillenspiegel
Gold — 6
Silber — 13
Bronze — 8
Gesamt — 27
Auf diese Weise konnten die usbekischen Athleten auch an diesem Tag der Asienspiele in Japan eine weitere Auszeichnung zu ihrer Medaillensammlung hinzufügen.
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