Zwei usbekische Boxer erreichen das Viertelfinale in Aichi-Nagoya
Bei den Asienspielen in Aichi-Nagoya haben die usbekischen Boxer ihren Siegeszug begonnen. Beide Athleten, die am 25. September in den Ring stiegen, besiegten ihre Gegner mit 5:0 und zogen ins Viertelfinale ein.
Überzeugender Start von Khalokov
In der Gewichtsklasse bis 60 kg bestritt der Olympia- und Weltmeister Abdumalik Khalokov seinen ersten Kampf gegen den Nordkoreaner O Tae Bom.
Der usbekische Boxer dominierte den gesamten Kampf und gewann einstimmig nach Punkten mit 5:0.
Auch Uktamova im Viertelfinale
Bei den Frauen startete Nigina Uktamova in der Gewichtsklasse bis 54 kg ebenfalls mit einem Sieg. Sie besiegte die Tadschikin Bibinashastamo Kholova mit 5:0 und sicherte sich das Ticket für die nächste Runde.
Damit haben bei denAsienspielen in Aichi-Nagoya beide usbekischen Boxer das Viertelfinale erreicht.
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