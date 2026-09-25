Zwei usbekische Boxer erreichen das Viertelfinale in Aichi-Nagoya

Bei den Asienspielen in Aichi-Nagoya haben die usbekischen Boxer ihren Siegeszug begonnen. Beide Athleten, die am 25. September in den Ring stiegen, besiegten ihre Gegner mit 5:0 und zogen ins Viertelfinale ein.

Überzeugender Start von Khalokov

In der Gewichtsklasse bis 60 kg bestritt der Olympia- und Weltmeister Abdumalik Khalokov seinen ersten Kampf gegen den Nordkoreaner O Tae Bom.

Der usbekische Boxer dominierte den gesamten Kampf und gewann einstimmig nach Punkten mit 5:0.

Auch Uktamova im Viertelfinale

Bei den Frauen startete Nigina Uktamova in der Gewichtsklasse bis 54 kg ebenfalls mit einem Sieg. Sie besiegte die Tadschikin Bibinashastamo Kholova mit 5:0 und sicherte sich das Ticket für die nächste Runde.

Damit haben bei denAsienspielen in Aichi-Nagoya beide usbekischen Boxer das Viertelfinale erreicht.