Zwei usbekische Boxer erreichen das Viertelfinale in Aichi-Nagoya

·1·Sport
Zwei usbekische Boxer erreichen das Viertelfinale in Aichi-Nagoya

Bei den Asienspielen in Aichi-Nagoya haben die usbekischen Boxer ihren Siegeszug begonnen. Beide Athleten, die am 25. September in den Ring stiegen, besiegten ihre Gegner mit 5:0 und zogen ins Viertelfinale ein.

Überzeugender Start von Khalokov

In der Gewichtsklasse bis 60 kg bestritt der Olympia- und Weltmeister Abdumalik Khalokov seinen ersten Kampf gegen den Nordkoreaner O Tae Bom.

Der usbekische Boxer dominierte den gesamten Kampf und gewann einstimmig nach Punkten mit 5:0.

Auch Uktamova im Viertelfinale

Bei den Frauen startete Nigina Uktamova in der Gewichtsklasse bis 54 kg ebenfalls mit einem Sieg. Sie besiegte die Tadschikin Bibinashastamo Kholova mit 5:0 und sicherte sich das Ticket für die nächste Runde.

Damit haben bei denAsienspielen in Aichi-Nagoya beide usbekischen Boxer das Viertelfinale erreicht.

Abdumalik KhalokovNigina UktamovaAsienspiele in Aichi-NagoyaUsbekische Boxer bei den AsienspielenBoxen
Teilen:
Telegram-KanalAuf Google folgen
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» Redakteur

Kommentare 0

Ähnliche Nachrichten

Hilola Sobirova gewinnt Silbermedaille bei den AsienspielenHilola Sobirova gewinnt Silbermedaille bei den Asienspielen22 September 15:2320. Sommer-Asienspiele: Firdavs Atamuradov gewinnt Silbermedaille in Aichi-Nagoya20. Sommer-Asienspiele: Firdavs Atamuradov gewinnt Silbermedaille in Aichi-Nagoya22 September 14:10Feruza Kazakova startet mit einem sensationellen Sieg bei den Asienspielen Aichi-Nagoya-2026Feruza Kazakova startet mit einem sensationellen Sieg bei den Asienspielen Aichi-Nagoya-2026Gestern 11:28Vize-Meisterin der Asienspiele: Anna Prakaten gewinnt SilbermedailleVize-Meisterin der Asienspiele: Anna Prakaten gewinnt SilbermedailleGestern 17:31Usbekische Delegation gewinnt weitere Silbermedaille in Aichi-NagoyaUsbekische Delegation gewinnt weitere Silbermedaille in Aichi-NagoyaHeute 11:15„Das Viertelfinale gehört uns!“: Shavkatjon Boltayev feiert glänzenden Sieg bei den Asienspielen„Das Viertelfinale gehört uns!“: Shavkatjon Boltayev feiert glänzenden Sieg bei den AsienspielenGestern 12:04
AnzeigenPartnerschaft
Playmatch: Erleichtert die Arbeit für Platzbetreiber
Playmatch: Erleichtert die Arbeit für Platzbetreiber
Playmatch: Alle notwendigen Fußball-Services in einer App
Playmatch: Alle notwendigen Fußball-Services in einer App

Meistgelesen Sport nachrichten

Ehemaliger Scout von Manchester United enthüllt brisantes Geheimnis um Abdukodir Khusanov
Ehemaliger Scout von Manchester United enthüllt brisantes Geheimnis um Abdukodir Khusanov
Cristiano Ronaldo erleidet seine höchste Niederlage in Saudi-Arabien
Cristiano Ronaldo erleidet seine höchste Niederlage in Saudi-Arabien
Islom Ismoilov äußert sich nach Neftchis beschämender Niederlage in Qarshi
Islom Ismoilov äußert sich nach Neftchis beschämender Niederlage in Qarshi
Ronaldo sagte „Trinkt Wasser“ – Coca-Cola verlor 4 Milliarden Dollar
Ronaldo sagte „Trinkt Wasser“ – Coca-Cola verlor 4 Milliarden Dollar
Abdukodir Khusanov verlässt das Spielfeld unter dem Applaus der Manchester City-Fans
Abdukodir Khusanov verlässt das Spielfeld unter dem Applaus der Manchester City-Fans
„Wir lebten im selben Haus“: Kasachischer Stürmer enthüllt die Wahrheit über Abdukodir Khusanov
„Wir lebten im selben Haus“: Kasachischer Stürmer enthüllt die Wahrheit über Abdukodir Khusanov
„Die Debatte ist beendet, Ronaldo hat gewonnen!“ Piers Morgan äußert sich scharf nach Messis Rücktritt
„Die Debatte ist beendet, Ronaldo hat gewonnen!“ Piers Morgan äußert sich scharf nach Messis Rücktritt
Große Debatte unter City-Fans vor dem Manchester-Derby: Khusanov oder Nunes?
Große Debatte unter City-Fans vor dem Manchester-Derby: Khusanov oder Nunes?