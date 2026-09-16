Saudischer F-15-Kampfjet abgeschossen: Huthi zerstören Millionen-Dollar-Flugzeug

Der militärische Konflikt im Nahen Osten hat eine gefährlichere und hitzigere Phase erreicht. Die Streitkräfte der „Ansar Allah“-Bewegung (Huthis) im Jemen haben über dem strategisch wichtigen Gouvernement Marib im Zentrum des Landes Saudi-Arabien offiziell den erfolgreichen Abschuss eines in den USA hergestellten F-15-Kampfjets der königlichen Luftwaffe bekannt gegeben. Der offizielle militärische Sprecher der Bewegung, Yahya Saria, erklärte in einer Stellungnahme, dass das millionenschwere Kampfflugzeug mit einer „lokal hergestellten Flugabwehrrakete“ der Huthis präzise ins Visier genommen wurde.

Kurz darauf, am 16. September, verbreiteten sich in sozialen Netzwerken und auf den offiziellen Medienkanälen der Bewegung exklusive Videoaufnahmen und Fotos, die die Trümmer des abgestürzten Flugzeugs zeigten. Auf den Bildern ist zu sehen, wie der Kampfjet in einem Wüstengebiet abgestürzt ist und vollständig ausgebrannt ist. Ein Fragment der saudi-arabischen Staatsflagge und das Emblem am Heck des Flugzeugs sind deutlich erkennbar, während bewaffnete Kämpfer neben den Trümmern ihren Sieg feiern.

Wie konnten die Huthis moderne amerikanische Luftfahrttechnik mit einer solchen Waffe abschießen, wie reagieren die saudischen Behörden auf diesen Verlust und wie wird dieser Schlag das militärische Gleichgewicht in der Region verändern?

„Die zu Asche gewordene F-15 und Spuren der Flagge“: Details zu den verbreiteten Aufnahmen

Wichtige Details in den am 16. September veröffentlichten Videos und Fotos:

Trümmer in der Wüste von Marib: Auf den Bildern sind der völlig geschwärzte und verstreute Rumpf sowie Triebwerksteile des Flugzeugs zu sehen, die durch den doppelten Einschlag und den heftigen Absturz entstanden sind;

Sichtbarkeit saudischer Symbole: Auf dem abgestürzten vertikalen Leitwerk (Seitenleitwerk) sind das offizielle Wappen des Königreichs Saudi-Arabien und das grüne Emblem deutlich erhalten geblieben;

Siegesjubel der Kämpfer: Eine Gruppe von Huthis in Militäruniform, bewaffnet mit Kalaschnikow-Gewehren und Maschinengewehren, stieg auf die verbrannten Flügel und Anlagen des Flugzeugs, um die erfolgreiche Operation zu feiern;

Medienlogo der „Ansar Allah“: Das Vorhandensein des Symbols des offiziellen militärischen Medienflügels der Bewegung („الإعلام الحربي اليمني“) unter den Videobildern bestätigt die Authentizität der Aufnahmen.

Yahya Sarias Erklärung und das Geheimnis der „lokalen Rakete“

Offizieller Kommentar des Huthi-Kommandos:

Dringende Nachricht auf Telegram: Der Sprecher der Bewegung, Yahya Saria, erklärte: „Die jemenitischen Streitkräfte waren erfolgreich darin, einen saudischen F-15-Kampfjet über dem Himmel des Gouvernements Marib abzuschießen“;

Lokales Luftverteidigungssystem: Saria betonte, dass für die Zielerfassung keine importierte, sondern eine von jemenitischen Ingenieuren modernisierte und lokal hergestellte Flugabwehrrakete der neuen Generation verwendet wurde;

Schicksal der Piloten bleibt ungewiss: Ob sich die Besatzung des Kampfjets per Schleudersitz retten konnte oder ums Leben kam – dazu wurden bisher von keiner der beiden Seiten offizielle Details bekannt gegeben.

Die Verwundbarkeit des amerikanischen Kampfjets und ein strategischer Schlag für Saudi-Arabien

Die geopolitische Bedeutung dieses Vorfalls im Nahen Osten:

Ein Riss im Mythos der F-15: Der Absturz der amerikanischen McDonnell Douglas / Boeing F-15, die als eines der zuverlässigsten und teuersten schweren Kampfflugzeuge der Welt gilt, beweist, dass die Luftverteidigungskapazitäten der Huthis erheblich zugenommen haben;

Vorteil in Richtung Marib: Die Zerstörung eines solchen Kampfjets an der Front um das öl- und gasreiche Gebiet von Marib stellt ein starkes Hindernis für die Luftangriffe der Koalitionskräfte dar;

Eine neue Phase der bewaffneten Konflikte: Während einerseits diplomatische Verhandlungen hinter den Kulissen stattfinden, zeigt der Abschuss von millionenschwerer Technik an der Front, dass die militärischen Aktionen unerbittlich weitergehen.

Dieses Video und die offizielle Erklärung bezüglich des saudischen F-15-Kampfjets haben erneut gezeigt, dass der Luftraum im Jemen-Krieg für die Koalition nicht mehr sicher ist.

Glauben Sie, dass der Abschuss einer in den USA hergestellten F-15 durch die Huthis mit einer lokalen Rakete das Gleichgewicht der Luftkämpfe im Nahen Osten grundlegend verändern kann oder ist dies nur ein taktischer Zufall? Wie könnte Saudi-Arabien auf die Verluste seiner Luftwaffe reagieren? Hinterlassen Sie Ihre analytischen Gedanken in den Kommentaren und teilen Sie die Details dieses aufsehenerregenden militärischen Ereignisses mit allen Liebhabern von Politik und Militäranalysen!