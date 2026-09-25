Bei der 46. Schacholympiade, die in der Stadt Samarkand ausgetragen wird, ist die entscheidende 9. Runde zu Ende gegangen, in der die Medaillenränge festgelegt wurden. Im zentralen Duell, auf das die Weltöffentlichkeit blickte, hat die erste usbekische Nationalmannschaft den Turnierfavoriten USA 2,5 : 1,5 in die Knie gezwungen. Am ersten Brett besiegte Nodirbek Abdusattorov mit den weißen Steinen Fabiano Caruana (1:0), während Nodirbek Yakubboyev gegen Hans Niemann gewann (1:0). Obwohl Wesley So gegen Javokhir Sindarov die Oberhand behielt, sicherte das goldwerte Remis (0,5:0,5) von Muhiddin Madaminov gegen Levon Aronian den Gesamtsieg.

Die wahre Sensation des Tages gelang jedoch unserem Team Usbekistan-2: Unsere Jugend besiegte den europäischen Giganten Niederlande mit 3,5 : 0,5 und deklassierte den Gegner – Jahongir Vakhidov besiegte den Spitzenreiter Anish Giri, auch Suyarov und Nigmatov waren in ihren Partien siegreich. Im zentralasiatischen Derby besiegte das Team Usbekistan-3 Kirgisistan mit 2,5 : 1,5 dank des Sieges von Asrorjon Omonov. Bei den Frauen musste sich unser Hauptteam dem starken Indien mit 1:3 geschlagen geben, während das Frauenteam Usbekistan-2 gegen Island einen 2,5 : 1,5 Willenssieg errang; Usbekistan-3 verlor gegen Italien mit 1,5 : 2,5.

«Der Fall der USA, die Zerstörung der Niederlande und der Derby-Sieg»: Die 5 Kernpunkte der 9. Runde

Die wichtigsten Fakten aus der historischen 9. Runde in Samarkand:

Großer Sieg über die USA (2,5 : 1,5): Abdusattorov besiegte Caruana, Yakubboyev schlug Niemann und holte für unser Team wichtige Punkte auf höchstem Niveau;

Sensationelle Demontage der Niederlande (3,5 : 0,5): Das Team Usbekistan-2 ließ dem starken niederländischen Team um Anish Giri keine Chance;

Erfolg im zentralasiatischen Derby: Das Männerteam Usbekistan-3 ließ Kirgisistan mit 2,5 : 1,5 hinter sich;

Indische Dominanz bei den Frauen: Unser erstes Frauenteam unterlag dem Weltranglistenersten Indien mit 1:3;

Sieg der Frauen von Usbekistan-2: Unser zweites Frauenteam besiegte Island mit 2,5 : 1,5 und setzt seinen Siegeszug im Turnier fort.

46. Schacholympiade: Vollständiges Protokoll und Ergebnistabelle der 9. Runde

Die Ergebnisse aller Männer- und Frauenteams aus Usbekistan:

Mannschaftsduell Gesamtergebnis Ergebnisse an den Brettern (Weiß zuerst) Status der Begegnung Usbekistan — USA (Männer) 2,5 : 1,5 Abdusattorov 1:0 Caruana, So 1:0 Sindarov, Yakubboyev 1:0 Niemann, Aronian 0,5:0,5 Madaminov Historischer Sieg über den Topfavoriten Usbekistan-2 — Niederlande (Männer) 3,5 : 0,5 Vakhidov 1:0 Giri, van Foreest 0,5:0,5 Abdisalimov, Suyarov 1:0 van Wely, L'Ami 0:1 Nigmatov Vollständige Zerstörung des niederländischen Giganten Kirgisistan — Usbekistan-3 (Männer) 1,5 : 2,5 Jakshilikov 0,5:0,5 Saydaliyev, Bahrillayev 0,5:0,5 Orozbayev, Sezdbekov 0,5:0,5 Abdurahmonov, Omonov 1:0 Daudov Erfolg im zentralasiatischen Derby Indien — Usbekistan (Frauen) 3 : 1 Koneru 0,5:0,5 Hamdamova, Tohirjonova 0:1 Divya, Vantika 1:0 Imomqo‘ziyeva, Karimova 0,5:0,5 Savita Test gegen das Weltranglisten-Nr. 1 Team Island — Usbekistan-2 (Frauen) 1,5 : 2,5 Ptachnikova 0,5:0,5 Malikova, Halilova 1:0 Torseinsdottir, Briyem 0:1 Salimova, Mansurova 0:1 Helgadottir Der leidenschaftliche Sieg unserer Frauen Usbekistan-3 — Italien (Frauen) 1,5 : 2,5 Aktamova 0:1 Brunello, Zimina 1:0 Bobomurodova, Shokirjonova 0,5:0,5 Guicciardi, Rubinshteyn 0:1 Shahzodova Harter Kampf gegen europäische Erfahrung

Schach-Analyse: Warum die 9. Runde die absolute Überlegenheit Usbekistans bewies?

Fazit internationaler Großmeister und Experten:

«Zwei große Giganten an einem Tag gefallen»: Dass unser Hauptteam die USA besiegt und unser zweites Team die Weltelite aus den Niederlanden mit 3,5:0,5 deklassiert, beweist, dass die usbekische Schachschule über die stärkste Reservebasis der Welt verfügt; Jahongir Vakhidovs Sieg über Anish Giri war der glänzendste Einzelsieg der Runde;

Abdusattorovs Führungsqualitäten: Das aggressive und nervenstarke Spiel von Nodirbek Abdusattorov gegen Caruana mit den weißen Steinen verlieh dem gesamten Team einen psychologischen Vorteil;

An der Schwelle zu Gold: Der Sieg über die USA macht das usbekische Männerteam zum absoluten Favoriten bei der Verteidigung des Olympiasiegs.

Glauben Sie, dass das usbekische Männerteam dieses Tempo in den verbleibenden Runden halten und die Goldmedaillen der Olympiade in Samarkand verteidigen kann? Wie bewerten Sie persönlich die Siege von Vakhidov gegen Anish Giri und Abdusattorov gegen Caruana? Hinterlassen Sie Ihre Glückwünsche und Meinungen in den Kommentaren und teilen Sie die Analyse dieses historischen Erfolgs mit allen Schachfans!