Real Madrid beobachtet die Situation um Manchester City genau

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Real Madrid beobachtet die Situation um Manchester City genau

Die von der Premier League gegen Manchester City erhobenen Finanzvorwürfe und die möglichen harten Sanktionen haben Europas Spitzenklubs in Alarmbereitschaft versetzt. Laut Berichten von SPORT prüft die Führung der „Königlichen“ aufmerksam die Möglichkeit, jede Instabilität beim englischen Klub zu nutzen, um Stürmerstars zu verpflichten. Dies berichtet Goal.com berichtet .

Es ist bekannt, dass der Madrider Klub unter der Leitung von Florentino Pérez schon lange Interesse an Erling Haaland zeigt. Die spanischen Giganten waren bereits vor seinem Wechsel zum englischen Klub im Jahr 2022 an dem norwegischen Stürmer interessiert. Es wird spekuliert, dass die komplexe Situation rund um Manchester City und die Ungewissheit über die Zukunft des Klubs den Madrilenen eine günstige Gelegenheit bieten könnte, diesen Transfer wiederzubeleben.

Kaderkonkurrenz und finanzielle Herausforderungen

Die Verpflichtung von Erling Haaland wird für Real Madrid jedoch kein Selbstläufer. Aktuell ist der Angriff der Madrilenen durch die Ankunft von Kylian Mbappé und die herausragende Form von Vinícius Júnior bereits hochkarätig besetzt. Zudem könnte der Konkurrenzkampf um Spielzeit mit jungen Talenten wie Endrick und anderen Nachwuchsspielern für den Trainer zusätzliche Kopfschmerzen bereiten.

Laut der Quelle enthält der aktuelle Vertrag des norwegischen Torjägers keine speziellen Klauseln für den Fall eines Abstiegs. Daher müsste Florentino Pérez komplexe administrative Entscheidungen treffen, um den Star-Stürmer ins Team zu holen, insbesondere unter Berücksichtigung der bestehenden Kaderbreite und der finanziellen Bilanz des Klubs.

Rayan Cherki ebenfalls im Visier

Neben Erling Haaland haben die Scouts von Real Madrid auch andere talentierte Spieler auf dem Radar. Unter anderem hat Rayan Cherki, eines der kreativsten Talente des europäischen Fußballs, das Interesse der spanischen Giganten geweckt. Seine einzigartige Technik und Spielübersicht haben die Scouts der Madrilenen schon immer beeindruckt.

Der französische Spieler könnte jedoch vor demselben Problem stehen wie Haaland. Das Mittelfeld und die Kreativabteilung von Real Madrid sind mit hochkarätigen Akteuren wie Jude Bellingham, Arda Güler und Brahim Díaz bereits voll besetzt. Selbst wenn Manchester City aufgrund einer Krise gezwungen wäre, seinen Kader zu verkaufen, müsste der Madrider Klub erst seinen bestehenden Kader verkleinern, bevor neue Spieler verpflichtet werden könnten.

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Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» Redakteur

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