Menschen, die mit leblosen Gegenständen verheiratet sind: Eine Geschichte seltsamer „Ehen“ (Fotos)

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Menschen, die mit leblosen Gegenständen verheiratet sind: Eine Geschichte seltsamer „Ehen“ (Fotos)

Einige Menschen auf der Welt behaupten, starke emotionale Bindungen nicht zu anderen Menschen, sondern zu verschiedenen Gegenständen und Bauwerken zu haben. Dieser Zustand wird als objektsexuelle oder emotionale Bindung beschrieben. Im Folgenden sind einige der bekanntesten Geschichten dieser Art aufgeführt.

Erika LaBrie und der Eiffelturm

Die amerikanische Bogenschützin Erika LaBrie vollzog 2007 eine symbolische Hochzeitszeremonie mit dem Eiffelturm in Paris. Sie drückte ihre starke emotionale Bindung zum Turm aus und nahm später den Namen Erika Eiffel an. Diese Ehe wurde rechtlich nicht anerkannt.

Eine Frau umarmt und küsst die Metallpfeiler des Eiffelturms.

Merivone Rocha Moraes und eine Stoffpuppe

Die Brasilianerin Merivone Rocha Moraes wurde 2021 bekannt, weil sie eine symbolische Hochzeit mit einer großen Puppe namens Marcelo feierte, die ihre Mutter für sie genäht hatte. Sie veranstaltete eine Hochzeit, eine Feier und sogar eine „Flitterwoche“ mit Marcelo. Später gingen Videos über ihre „Familie“ in den sozialen Medien viral. Es gibt Berichte, dass die Frau, die die Puppe „geheiratet“ hat, behauptete, Drillinge zur Welt gebracht zu haben, und ihre Schwangerschaftsgeschichte erzählte.

Eine Hochzeitszeremonie mit einer Stoffpuppe und eine Szene, die die „Geburt“ eines Kindes im Krankenhaus darstellt.

Aaron Chervenak und ein Smartphone

Der Filmemacher Aaron Chervenak aus Los Angeles vollzog am 20. Mai 2016 in der Little Vegas Chapel in Las Vegas eine symbolische Hochzeitszeremonie mit seinem Smartphone. Während der Zeremonie wurde er offiziell mit seinem „Smartphone“ verheiratet, und er filmte dieses ungewöhnliche Ereignis sogar.

Ein Mann im Smoking hält ein Smartphone in der Hand, an dessen Finger ein Ehering steckt.

Pascale Sellick und eine Bettdecke

Die britische Künstlerin Pascale Sellick vollzog 2019 eine symbolische Hochzeitszeremonie mit ihrer Bettdecke. Sie beschrieb ihre Bettdecke als die engste und verlässlichste „Beziehung“ in ihrem Leben und erklärte, dass sie immer für sie da sei und ihr Trost spende. Die Zeremonie fand in Exeter statt und wurde von etwa 120 Gästen besucht.

Eine Frau mit blauen Haaren sitzt auf einer Bettdecke mit Herzmuster und umarmt diese.

Es ist anzumerken, dass die meisten dieser „Ehen“ keine rechtlichen Verbindungen sind, sondern persönliche oder symbolische Zeremonien. Erika Eiffel selbst hat betont, dass ihre Beziehung zum Eiffelturm nicht als rechtmäßige Ehe anerkannt wird.

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Charos
«ZAMIN.UZ» Redakteur

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