Chinesischer Lehrer baut mit seinen Schülern eine 4 Meter hohe Wasserrakete

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Chinesischer Lehrer baut mit seinen Schülern eine 4 Meter hohe Wasserrakete

In der chinesischen Provinz Jiangxi hat der Naturwissenschaftslehrer Wang Yin gemeinsam mit seinen Schülern eine mehrstufige Wasserrakete mit einer Höhe von 4 Metern entwickelt. Das Gerät erregte Aufmerksamkeit, da es während des Fluges seine Booster abtrennen und mithilfe von Fallschirmen sicher zur Erde zurückkehren kann.

Es wurde bekannt, dass die Rakete aus Plastikeimern, Getränkeflaschen und anderen einfachen Materialien zusammengebaut wurde. Sie wird durch Wasser und den Druck komprimierter Luft angetrieben. Während des Fluges trennen sich die seitlichen Booster sowie die erste und zweite Stufe nacheinander ab. Danach öffnen sich an den Raketenteilen Fallschirme, die eine sichere Landung ermöglichen.

Mit solchen Experimenten möchte Wang Yin den Schülern das theoretische Wissen aus den Lehrbüchern praxisnah vermitteln. Während des Entwurfs, des Zusammenbaus und der Testphase lernen die Schüler die Prinzipien der Mechanik, des Luftdrucks und der Flugphysik in der Praxis kennen.

Der Lehrer arbeitet bereits seit einigen Jahren mit Wasserraketen. Laut „The Paper“ hat sein Experiment auch andere Pädagogen inspiriert, und mittlerweile haben fast 3.000 Lehrer in ganz China Wasserraketen in ihren Unterricht integriert.

Es wurde zudem berichtet, dass Wang Yin und seine Schüler vor dem erfolgreichen Start der Rakete mehr als 60 Fehlversuche durchlaufen haben. Der Lehrer betont, dass solche Experimente nicht nur wissenschaftliches Wissen vermitteln, sondern auch dabei helfen, aus Fehlern zu lernen und Problemlösungskompetenzen zu entwickeln.

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Charos
«ZAMIN.UZ» Redakteur

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