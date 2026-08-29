45-jähriger Mann stirbt bei Gesichtsstraffung

Eine Tragödie während eines kosmetischen Eingriffs in Brasilien endete mit dem Tod des 45-jährigen Unternehmers João Victor Batista Pinheiro. Der zweifache Vater unterzog sich am 18. August in einer Klinik in einem gehobenen Viertel von Fortaleza einer Gesichtsstraffung an den Schläfen unter Narkose.

Während des Eingriffs begann João aus dem Mund zu schäumen. Das medizinische Personal versuchte siebenmal, ihn wiederzubeleben, doch der Mann verstarb.

João war seit zwei Jahren Patient der Zahnchirurgin Michele França und hatte bereits zuvor mehrere kosmetische Eingriffe in der Klinik vornehmen lassen. Er wirkte sogar in einer Werbekampagne der Klinik für 2025 mit, in der er erklärte, er arbeite an seinem Aussehen, seiner Haut und einer Gesichtsverjüngung.

Seine Familie gab an, dass João gesund war und regelmäßig Sport trieb. In den von lokalen Medien eingesehenen gerichtsmedizinischen Unterlagen wurde jedoch eine Vorgeschichte von Bluthochdruck vermerkt.

Die Polizei untersucht derzeit die Todesursachen, einschließlich möglicher Fahrlässigkeit oder vorsätzlichen Fehlverhaltens. Die Klinik Espaço Michele França erklärte, dass alle notwendigen medizinischen Maßnahmen ergriffen wurden und das Team im Notfall sofort gehandelt habe.

Unterdessen behauptete Alisson Castro, der Anwalt der Familie von João, dass die Klinik über keinen Defibrillator verfügte.

João war Inhaber des Unternehmens Casa de Fogos São João und leitete das Familienunternehmen seit über 20 Jahren.

Der Unternehmer wurde am 20. August in der Stadt Caucaia beigesetzt. Die offizielle Todesursache steht noch nicht fest. Das medizinische Team unter der Leitung der Anästhesie-Chefin Valédia Melo teilte mit, dass man auf den abschließenden gerichtsmedizinischen Bericht warte und vollumfänglich mit den Ermittlungs- und Justizbehörden kooperieren werde.