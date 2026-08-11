Nach 35 Jahren gefunden: Schokolade sorgt für Staunen

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Nach 35 Jahren gefunden: Schokolade sorgt für Staunen

In Großbritannienwurde beim Ausräumen eines Hauses ein unerwarteter Fund entdeckt. Dort wurde ein 1991 hergestellter Mars-Riegel gefunden. Erstaunlicherweise ist die Süßigkeit auch nach 35 Jahren noch erhalten.

Das Gewicht der im Haus gefundenen alten Schokolade betrug 62,5 Gramm . Ein Foto im Vergleich zu heutigen Mars-Riegeln verbreitete sich schnell in den sozialen Netzwerken und löste unter den Nutzern eine hitzige Diskussion aus.

Am meisten staunten die Menschen jedoch über ihre Größe. Die Schokolade aus dem Jahr 1991 wirkt deutlich größer als die heutigen Produkte. Deshalb begannen Internetnutzer zu fragen: „Waren Schokoladen früher tatsächlich größer?“

Dieser Fund rückte auch das Thema „Shrinkflation“ wieder in den Fokus – Produkte werden im Laufe der Jahre kleiner, während ihr Preis gleich bleibt oder sogar steigt.

Das Erstaunlichste: Eine gewöhnliche Schokolade, die 35 Jahre lang unbeachtet herumlag, wurde nun im Internet zu einem diskutierten „seltenen Fund“. Einige betonen, dass sie aufgrund ihrer Besonderheit auch für Sammler interessant sein könnte.

Vereinigtes KönigreichMars
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Kamola Shuhratova
«ZAMIN.UZ» Redakteur
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