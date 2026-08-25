Ex-Ehemann hielt Frau 5 Tage lang gefangen

Im brasilianischen Bundesstaat Goiás wurde die 24-jährige Emiliane Tamira angeblich fünf Tage lang von ihrem Ex-Ehemann gefangen gehalten. Nachdem Emiliane am 17. August als vermisst gemeldet wurde, leitete die Polizei eine Suche ein und fand sie am 21. August in einem gemieteten Haus in der Stadt Águas Lindas de Goiás, wie VTV News berichtete.

Die Einsatzkräfte fanden die Frau mit Ketten, Seilen und Handschellen an ein Bett gefesselt vor; ihr Gesicht war mit einer Maske bedeckt, die ihren Mund und ihre Atmung einschränkte. Laut Aussage des Opfers hielt ihr Ex-Partner sie unter Drogeneinfluss und löste ihre Fesseln nur kurzzeitig zum Essen.

Emiliane gab zudem an, während ihrer Gefangenschaft chemische Verbrennungen im Bereich von Mund und Augen erlitten zu haben. Diese Informationen stützen sich derzeit hauptsächlich auf ihre persönlichen Aussagen und werden im Rahmen der Ermittlungen geprüft.

Nach Angaben der Polizei hatte der Verdächtige, Aylton Rodrigues, das Haus im Voraus gemietet, um seine Ex-Frau dort festzuhalten, und es mit Lebensmitteln sowie anderen notwendigen Dingen ausgestattet.

Die Ermittler wurden auf sein ungewöhnliches Verhalten aufmerksam, lokalisierten das Mietshaus und begaben sich dorthin. Der Verdächtige ignorierte die Anhalteaufforderung der Polizei, versuchte mit dem Auto zu fliehen und wurde später festgenommen. Eine 9-mm-Pistole wurde bei ihm sichergestellt.

Laut Polizei gab Aylton zu, die Frau unter Drogen gesetzt und in das gemietete Haus gebracht zu haben. Emiliane erklärte, dass das Paar fast sechs Jahre lang zusammenlebte und die Beziehung im Dezember 2025 beendete.

Die Frau gab an, dass ihr Ex-Mann die Trennung nicht akzeptieren konnte und versuchte, die Kontrolle über ihr Leben zu behalten; die Ermittlungen untersuchen auch mögliche Motive für das Verbrechen, einschließlich des Versuchs, eine Versöhnung zu erzwingen.

Aylton Rodrigues befindet sich derzeit in Haft, das Gericht hat Untersuchungshaft angeordnet, und die Ermittlungen in dem Fall dauern an.