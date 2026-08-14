DNA-Test enthüllt 38 Jahre altes Geheimnis: Zwei Babys wurden vertauscht

Ein 38 Jahre altes Geheimnis, das das Leben zweier Männer in North Dakota grundlegend veränderte, wurde durch einen DNA-Test aufgedeckt. Sie wurden 1988 bei der Geburt vertauscht und in verschiedene Familien gegeben. Ihre Familien haben nun das Krankenhaus verklagt, weil es den Babytausch ermöglicht habe.

Der Vorfall ereignete sich am 26. Januar 1988 im Unity Medical Center in Grafton. Laut der Klage wurden an diesem Tag im Krankenhaus nur zwei Babys geboren. Dennoch gingen sie aus bislang ungeklärten Gründen mit den falschen Eltern nach Hause.

Ein als einfaches Geschenk erhaltener DNA-Test brachte die Wahrheit ans Licht

Kyle Bylin hatte nie vor, seine biologische Familie zu finden. Für einen Geschenkaustausch zu Weihnachten wählte er eher zufällig einen DNA-Test für zu Hause aus.

Die Testergebnisse führten ihn über eine Genealogie-Plattform zu seiner biologischen Tante. Anschließend wurde auch ihr Neffe Jeremy Morrison einem DNA-Test unterzogen. Das Ergebnis zeigte eindeutig und unwiderlegbar, dass die beiden Männer derselben Familie angehörten.

„In diesem Moment wurde meine ganze Welt auf den Kopf gestellt. Wir hätten uns nie vorstellen können, dass es tatsächlich zu einer Verwechslung bei der Geburt gekommen war“, sagte Bylin.

Morrison hatte bereits beim Anblick eines Fotos von Bylins Bruder das Gefühl, dass etwas nicht stimmte. Sein Aussehen ähnelte seinem eigenen auffallend stark.

Außerdem besitzt Bylin noch immer das Krankenhausarmband, auf dem er fälschlicherweise als Kyle Bylin identifiziert wurde.

Das Krankenhaus bewahrte die alten Unterlagen nicht auf

Die DNA-Ergebnisse veränderten die Vorstellungen der Familien über ihr bisheriges Leben, die sie zwei Jahre zuvor noch gehabt hatten, vollständig. Seitdem stehen sie vor vielen schwierigen Fragen, emotionalen Begegnungen und Gedanken darüber, was hätte geschehen können, wenn alles anders gelaufen wäre.

Evelyn Newton, die Kyle als ihren eigenen Sohn großgezogen hat, sagte, sie betrachte ihn weiterhin als ihren Sohn. Zugleich betonte sie, dass sie das Gefühl habe, um das Leben mit ihrem biologischen Sohn gebracht worden zu sein.

„Man kann nicht 35 Jahre zurückdrehen und nachholen. Die ersten Schritte, das Autofahren, die Hochzeit – wie soll man all das ersetzen?“, sagte sie.

Das Krankenhaus bestreitet nicht, dass die Babys vertauscht wurden. Die Verwaltung erklärte jedoch, es seien keine Beweise gefunden worden, die bestätigten, dass sie oder ihre Mitarbeiter direkt für den lebensverändernden Fehler verantwortlich waren.

Laut einer Stellungnahme des Krankenhauses sind fast 40 Jahre vergangen, weshalb medizinische Unterlagen und Personalakten, die den Vorfall aufklären könnten, nicht erhalten geblieben sind. Kein Mitglied des medizinischen Teams, das die Babys damals aufgenommen hatte, arbeitet heute noch in dem Krankenhaus.

„Ein DNA-Test kann 38 Jahre voller Erinnerungen nicht auslöschen“

Morrison hat seine Einstellung zu der Familie, die ihn großgezogen hat, jedoch nicht geändert. Elizabeth O'Tul und Terry Morrison betrachtet er weiterhin als seine Eltern.

Er sagte, seine Kindheit sei vielleicht nicht perfekt gewesen, aber er sei geliebt worden, habe Sport getrieben und in der Schule gute Leistungen erbracht.

„Ich wurde geliebt. Ich habe Sport getrieben. Ich war gut in der Schule. Ein DNA-Test kann mir 38 Jahre voller Erinnerungen nicht nehmen“, sagte Morrison.

Heute lebt er in Colorado City und arbeitet als Schweißinspektor bei einem Windenergieunternehmen. Wären die Babys bei ihrer Geburt nicht vertauscht worden, hätte er wahrscheinlich mit seinem biologischen Bruder und seinem Vater auf einer Getreidefarm in North Dakota gearbeitet.

Die Treffen mit den biologischen Familien waren emotional

Bylin und Morrison haben ihre biologischen Eltern bereits getroffen. Sie sagten, die Begegnungen seien herzlich gewesen, auch wenn die Situation verständlicherweise etwas unangenehm war.

Die beiden Männer haben sich noch nicht persönlich getroffen, stehen aber telefonisch in Kontakt. Nun versuchen beide Familien, sich durch diese neuen Beziehungen aneinander zu gewöhnen.

Bylin zufolge müssen alle Beteiligten Menschen, die sie zuvor nicht kannten, in ihr Leben aufnehmen. Das sei gesellschaftlich kein einfacher Prozess.

Ähnliche Fälle wurden bereits aufgedeckt

Vertauschte Babys bei der Geburt sind selten. Durch die zunehmende Verbreitung von DNA-Tests für zu Hause steigt jedoch die Wahrscheinlichkeit, dass solche Fälle Jahre später entdeckt werden.

2024 stellten zwei Frauen in Norwegen fest, dass sie bei der Geburt vertauscht worden waren, und verklagten die Regierung wegen Verletzungen ihrer Menschenrechte. 2020 verklagten zwei 1942 geborene Männer, die glaubten, vertauscht worden zu sein, eine römisch-katholische Diözese in den USA.

Eine 2018 in Pennsylvania durchgeführte DNA-Analyse zeigte, dass zwei Mädchen etwa 75 Jahre zuvor vertauscht worden waren. 2016 leitete auch die kanadische Regierung eine Untersuchung ein, nachdem Beweise aufgetaucht waren, dass 1975 zwei Babys in einer indigenen Gemeinschaft im Norden Manitobas vertauscht worden waren.

Moderne Technologien verhindern solche Fehler

Nach Ansicht des pädiatrischen Onkologen Jonathan Marron, der am Center for Bioethics der Harvard Medical School lehrt, dürften solche Verwechslungen heute kaum noch vorkommen.

Elektronische Systeme für medizinische Aufzeichnungen können zwar verschiedene Schwachstellen haben, sind aber ein wichtiger Schutz zur eindeutigen Identifizierung von Babys und zur Vermeidung ähnlicher Fehler.

Der Anwalt Tim O'Keefe erklärte, er habe ein Jahr lang versucht, mit dem Krankenhaus eine finanzielle Einigung zu erzielen. Nachdem dies gescheitert sei, wurde Klage eingereicht. Darin wird eine Entschädigung für seelische Schäden infolge von Fahrlässigkeit und medizinischen Fehlern gefordert.

Obwohl Morrison heute die Wahrheit kennt, versteht er, dass die verlorenen 38 Jahre nicht zurückgebracht werden können.