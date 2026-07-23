Frau, die 45 Minuten vor der Geburt von ihrer Schwangerschaft erfuhr, überraschte alle

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Frau, die 45 Minuten vor der Geburt von ihrer Schwangerschaft erfuhr, überraschte alle

In Großbritannien hat eine 21-jährige Frau mit einem unerwarteten Erlebnis viele Menschen in Staunen versetzt. The Mirror berichtet, dass Demi-Leigh Sefton nicht dachte, schwanger zu sein, und die starken Bauchschmerzen für eine Blinddarmentzündung hielt. Deshalb suchte sie ein Krankenhaus für eine Untersuchung auf.

Doch bei den Untersuchungen stellten die Ärzte fest, dass die Frau tatsächlich schwanger war. Das Überraschendste daran: Nur 45 Minuten nach dieser Nachricht brachte Demi-Leigh ein gesundes Mädchen zur Welt. Das Baby erhielt den Namen Hazel.

Die frischgebackenen Eltern lächeln, während sie das Baby im Krankenhaus halten.

Expertenerklären, dass die Schwangerschaft äußerlich kaum sichtbar war, da der Fötus nahe der Wirbelsäule und nicht im vorderen Bereich des Bauches lag. Deshalb wuchs ihr Bauch nicht, sie fühlte sich normal und führte ihren Alltag wie gewohnt fort.

Demi-Leigh erzählt, dass sie nur gelegentlich Sodbrennen verspürte. Sie nahm dies jedoch nicht ernst und hielt es für eine einfache Beschwerde. Deshalb kam ihr der Gedanke an eine Schwangerschaft überhaupt nicht in den Sinn.

Auch der Vater des Mädchens, Brad, zeigte sich von den Ereignissen völlig überrascht. Ihm zufolge war dies für die Familie eine Nachricht, die anfangs schwer zu glauben war. Mittlerweile führt das Paar jedoch ein glückliches Leben mit ihrer Tochter Hazel und freut sich sehr auf ihren ersten Geburtstag.

Ein junges Paar lächelt mit einem Baby in rosa Kleidung.

Experten weisen darauf hin, dass dieser Zustand in der Medizin als „kryptische Schwangerschaft“ (cryptic pregnancy) bezeichnet wird. Solche Fälle sind sehr selten; Statistiken zufolge tritt dies bei etwa einer von 2.500 Frauen auf. Deshalb ist es möglich, dass manche Frauen bis kurz vor der Geburt nicht bemerken, dass sie schwanger sind.

GroßbritannienSchwangerschaftGeburtGesundheitKryptische Schwangerschaft
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Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» Redakteur
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