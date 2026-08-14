Oktopus klammert sich an das Gesicht eines Fischers

·8·Welt
Oktopus klammert sich an das Gesicht eines Fischers

Ein ungewöhnlicher Vorfall in Puerto Princesa auf den Philippinen sorgte in den sozialen Medien für großes Aufsehen. Der Fischer Clarence Jay Tamula musste unerwartet mit einem frisch gefangenen Oktopus kämpfen.

Während des Vorfalls klammerte sich der Oktopus plötzlich an das Gesicht des Fischers und setzte sich sogar fest in seinem Mund. Wegen seiner kräftigen Saugnäpfe wurde die Situation umso gefährlicher, je mehr Tamula versuchte, das Tier von seinem Gesicht zu lösen.

In dem verbreiteten Video ist zu sehen, wie der Fischer die Tentakel des Oktopus einzeln wegzieht und versucht, sich zu befreien. Doch jeder Ablöseversuch hatte den gegenteiligen Effekt: Die Saugnäpfe hafteten noch stärker.

In den dramatischsten Momenten versperrte der Oktopus dem Fischer den Mund. Dadurch wurde der gewöhnliche Fischfang augenblicklich zu einem echten Kampf.

Nach einem fast einminütigen Ringen gelang es Tamula, die Saugnäpfe des Oktopus mithilfe eines kleinen Gegenstands zu lösen. Schließlich konnte er das Tier von seinem Gesicht entfernen und den Vorfall ohne ernsthafte Verletzungen überstehen.

Der Vorfall erstaunte nicht nur die Internetnutzer, sondern zeigte auch, wie wichtig Vorsicht und Sicherheit beim Umgang mit Meerestieren sind.

PhilippinenPuerto PrincesaKlarens Jey Tamula
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Kamola Shuhratova
«ZAMIN.UZ» Redakteur
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