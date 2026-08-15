„Ich werde die Straße von Hormus zu US-Gebiet machen“: Trump enthüllt einen Plan, der die Welt erschütterte

US-Präsident Donald Trump hat eine beispiellose Erklärung zur Straße von Hormus abgegeben, einem zentralen Knotenpunkt der globalen Energiesicherheit. Bei einer Rede an einer Polizeiakademie im Bundesstaat New York erklärte der Präsident, dass er nach einem endgültigen Sieg über den Iran beabsichtige, die Straße von Hormus zu „US-Gebiet“ zu erklären.

Trump betonte, dass die strategische Wasserstraße derzeit vollständig unter der Kontrolle der US-Marine stehe und die Blockade iranischer Häfen wie eine „Stahlmauer“ wirke:

„Nachdem der Iran vollständig besiegt ist, werde ich die Straße von Hormus bald zum Gebiet der Vereinigten Staaten erklären. Tatsächlich ist die Lage bereits jetzt so – wir haben eine Blockade errichtet, und kein Schiff kann passieren, solange wir es nicht erlauben“.

Gleichzeitig lieferte der Präsident keine klare Erklärung zu den völkerrechtlichen Mechanismen dieser Entscheidung oder dazu, wie sie praktisch umgesetzt werden soll.

Teherans Antwort: „Hormus gehörte dem Iran und wird iranisch bleiben“

Der stellvertretende iranische Außenminister Kasem Gharibabadi wies Trumps Behauptungen scharf zurück. Der Diplomat erinnerte daran, dass die Kontrolle über die Straße allein Teheran zustehe, und erklärte, man werde dem Druck Washingtons nicht nachgeben:

„Die Straße von Hormus kann weder durch Beiträge in sozialen Netzwerken noch durch Flugzeugträger oder Wahlkampfreden eingenommen werden. Hormus gehörte dem Iran, gehört dem Iran und wird iranisch bleiben. Die Straße wird nur auf Anordnung des Iran geöffnet oder geschlossen“.

Anspannung auf den Weltmärkten: Öl- und Benzinpreise steigen

Die Spannungen in der Straße von Hormus, durch die fast ein Fünftel des weltweit auf dem Seeweg transportierten Öls und Flüssiggases fließt, haben die Sorgen an den globalen Märkten verstärkt:

Ölpreis: Der Preis für Brent-Rohöl nähert sich 90 US-Dollar pro Barrel;

US-Binnenmarkt: Der Benzinpreis ist auf 4 US-Dollar pro Gallone gestiegen. Trump erklärte diese Verteuerung als „Preis dafür, den Iran am Erwerb von Atomwaffen zu hindern“, und rief die Bürger auf, die Lage angemessen zu akzeptieren.

Sorgen der Experten: Langfristige Militärpräsenz?

CNN und internationale Militärexperten weisen darauf hin, dass die Erklärung der Straße zum US-Gebiet die Stationierung eines riesigen Militärkontingents in der Region auf unbestimmte Zeit erfordern würde. Dies könnte Trumps ursprünglichen Versprechen widersprechen, der Krieg mit dem Iran werde kurz und schnell sein.

Darüber hinaus bewerten Experten das Hormus-Thema vor dem Hintergrund von Trumps früheren Aussagen zur Übernahme der Kontrolle über Grönland und den Panamakanal sowie zur Umwandlung Venezuelas in den „51. Bundesstaat“ auch als machtvolles geopolitisches Druckmittel des Weißen Hauses, um den Iran in Verhandlungen zu maximalen Zugeständnissen zu zwingen.

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