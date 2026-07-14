Trumps überraschender Schritt: USA übernehmen Kontrolle über Hormus und erheben 20%-Zoll

Die Flammen des Krieges im Nahen Osten sind weiter entfacht. US-Präsident Donald Trump kündigte an, dass die USA die volle Kontrolle über die Straße von Hormus übernehmen und einen 20-prozentigen Zoll auf alle durchfahrenden Schiffe erheben werden. Als Reaktion darauf droht der Iran mit der Schließung der Meerenge und Angriffen auf US-Stützpunkte.

Zamin.uz liefert die neuesten Details zu dieser globalen Krise und den militärischen Zusammenstößen rund um den Iran.

„Die USA werden nun der Wächter der Meerenge sein“ – Trumps Erklärung

Am 13. Juli veröffentlichte Donald Trump auf seinem Truth Social sozialen Netzwerk eine Erklärung, die schwerwiegende Auswirkungen auf die Weltwirtschaft und Logistik haben wird. Ihm zufolge übernehmen die Vereinigten Staaten die Kontrolle über eine der wichtigsten Seewege der Welt.

„Wir übernehmen die Kontrolle über die Straße von Hormus. Die USA werden nun der Wächter der Straße von Hormus sein“, schrieb Trump.

Nach dieser Entscheidung werden folgende Beschränkungen und Neuerungen eingeführt:

20-prozentiger Zoll: Alle zivilen und kommerziellen Schiffe, die die Straße von Hormus passieren, zahlen eine 20%ige Abgabe zugunsten der USA für ihre Fracht.

Seeblockade: Eine strikte Seeblockade wird gegen iranische Schiffe und alle ausländischen Akteure, die mit dem offiziellen Teheran zusammenarbeiten, wieder eingeführt.

Trump Fox News bestätigte diese Information in einem Interview mit dem Fernsehsender und betonte, dass die USA an entschlossenen militärischen Operationen festhalten, da der Iran frühere Abkommen verletzt habe.

Starke Explosionen im Iran: USA führen dritten Luftangriff durch

Obwohl das US-Zentralkommando (CENTCOM) erklärte, dass die Straße von Hormus für friedliche Schiffe, die sich an das Völkerrecht halten, offen bleibt, hat es den militärischen Druck auf den Iran auf das maximale Niveau erhöht.

Die US-Luftwaffe hat innerhalb einer Woche ihren dritten großen Luftangriff auf iranisches Territorium durchgeführt. Laut Berichten des iranischen Press TV Staatssenders wurden Luftabwehrsysteme aktiviert und es kam zu starken Explosionen in den folgenden Gebieten:

Teheran (Hauptstadt)

Sirik und Konarak

Tschabahar und Jask

Bandar Abbas

Was war der Grund für den Angriff? Laut CENTCOM wurde der Zorn der USA durch einen Angriff des Korps der Islamischen Revolutionsgarden (IRGC) auf das unter zyprischer Flagge fahrende Containerschiff GFS Galaxy ausgelöst. Infolge des iranischen Angriffs brach auf dem Schiff ein Großbrand aus, der Maschinenraum wurde zerstört und ein Besatzungsmitglied wird vermisst.

Wie ist das Friedensabkommen gescheitert?

Die Chronologie des Zusammenbruchs des kurzfristigen Friedens im Nahen Osten stellt sich wie folgt dar:

Friedensvertrag

17. Juni 2026

Zwischen den USA und dem Iran wurde ein offizielles Abkommen unterzeichnet, um die Feindseligkeiten einzustellen und die Blockade in der Straße von Hormus aufzuheben.

Verletzung des Abkommens

25. Juni 2026

Eine iranische Kamikaze-Drohne griff einen zivilen Tanker an, der die Meerenge passierte. Als Reaktion darauf starteten die USA ihre ersten Luftangriffe auf iranisches Territorium.

Trumps entschlossene Entscheidung

8. Juli 2026

Auf dem NATO-Gipfel kündigte Donald Trump an, dass das Memorandum mit dem Iran aufgehoben und die Ölsanktionen gegen Teheran wieder in Kraft gesetzt wurden.

Geheime Gespräche

11. Juli 2026

In Verhandlungen hinter verschlossenen Türen schoben iranische Beamte die Verantwortung für die Angriffe auf „außer Kontrolle geratene interne Strukturen“ und baten um die Fortsetzung des Dialogs.

Übernahme der Kontrolle über die Meerenge

13. Juli 2026

Trump etablierte die US-Kontrolle über die Meerenge und führte einen 20-prozentigen Zoll ein. Parallel dazu führten die USA ihre dritten Luftangriffe gegen den Iran durch.

Irans Drohung: „Wir werden die Straße von Hormus schließen!“

Die Marine des Korps der Islamischen Revolutionsgarden (IRGC) reagierte scharf auf diese US-Aktionen. Teheran kündigte an, den gesamten Schiffsverkehr durch die Straße von Hormus vollständig zu stoppen (schließen), bis die provokativen Aktionen Washingtons in der Region beendet sind.

Die iranische Seite gab zudem bekannt, dass sie Schläge auf das Territorium von Ländern geführt habe, in denen sich eine Reihe von US-Militärstützpunkten am Persischen Golf befinden. Dies hat das Risiko eines umfassenden Krieges in der Region auf ein beispielloses Niveau erhöht.