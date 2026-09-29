Diebe stehlen Trailer mit NVIDIA-Logo und erbeuten 18 Tonnen Sand

In Kalifornien, USA, stahlen Diebe zwei Trailer mit NVIDIA- und PlusAI-Logos. Statt wertvoller technischer Ausrüstung fanden sie jedoch insgesamt 40.000 Pfund, also etwa 18 Tonnen Sand, vor. Dies berichtete Wired.

Wie sich herausstellte, gehörten die Trailer dem Unternehmen PlusAI, das Technologien für autonome Lastwagen entwickelt. Das Unternehmen arbeitet mit NVIDIA an der Entwicklung von Systemen für selbstfahrende Lkw.

PlusAI verwendet Sand in den Trailern, um das reale Gewicht der Ladung bei Tests autonomer Lkw zu simulieren. Jeder Trailer enthielt etwa 20.000 Pfund, also mehr als 9 Tonnen Sand.

Die Diebe brachen die Schlösser der Trailer auf und transportierten sie ab. Später wurden sie etwa 800 Meter vom Lager des Unternehmens entfernt entdeckt, woraufhin die Polizei die Trailer fand und an das Unternehmen zurückgab.

Die Ermittlungen zu dem Vorfall dauern derzeit an. Nach Angaben der Polizei wurden die Verdächtigen bisher noch nicht gefasst.

Das NVIDIA-Logo auf den Trailern könnte die Diebe in die Irre geführt haben. Einige Quellen deuten darauf hin, dass sie es möglicherweise auf wertvolle NVIDIA-Chips abgesehen hatten, dies wurde jedoch nicht offiziell bestätigt.

Auf diese Weise blieben die Diebe, die Trailer mit NVIDIA-Logo stahlen, unerwartet auf etwa 18 Tonnen Sand sitzen.