TCL reicht Klage gegen Samsung Electronics ein

Der chinesische Technologieriese TCL hat bei einem US-Bundesgericht offiziell Klage gegen Samsung Electronics America eingereicht. Dieser schwerwiegende Rechtsstreit, der vor dem Bezirksgericht für den Central District of California verhandelt wird, wurde durch die Verwendung des Begriffs Mini LED in den Werbekampagnen für Samsung-Fernseher ausgelöst. Dies berichtet Ixbt.com berichtet .

Laut Informationen von ixbt.com behauptet der Kläger, dass Samsung seine Produkte gegenüber den Verbrauchern falsch darstellt und Käufer unbegründet in die Irre führt. TCL betont, dass der koreanische Konkurrent bestimmte Budget-Modelle als Mini LED vermarktet, obwohl sich deren technischer Aufbau kaum von herkömmlichen LED-Displays unterscheidet.

Preiskampf und Kampf um Marktanteile

Als Hauptgrund für diesen Konflikt wird der harte Preiswettbewerb genannt. Die umstrittenen Geräte von Samsung wurden zu einem niedrigeren Preis auf den Markt gebracht als selbst die günstigsten Mini LED-Fernseher der Marke TCL.

In den Gerichtsunterlagen wird vermerkt, dass die Verkaufszahlen von Samsung in diesem Segment innerhalb von weniger als drei Monaten fast um das Vierfache gestiegen sind, nachdem diese günstigen Modelle auf dem Markt erschienen waren. Dies versetzte der Position von TCL, das zuvor einen deutlichen Vorsprung erzielt hatte, einen schweren Schlag.

Gerichtliche Forderungen und nächste Schritte

Zwischen 2023 und 2025 war es TCL gelungen, Samsung auf dem US-Markt dank seiner Preispolitik zu überholen. Die neue Marketingstrategie des Konkurrenten veränderte die Situation jedoch grundlegend, und der chinesische Hersteller begann, Marktanteile zu verlieren.

Derzeit fordert TCL gerichtlich ein striktes Verbot für Samsung Electronics, bestimmte umstrittene Modelle unter der Bezeichnung Mini LED innerhalb der USA zu bewerben und zu verkaufen. Zudem verlangt der Kläger eine finanzielle Entschädigung für den entstandenen Schaden.