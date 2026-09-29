In Südflorida soll es zu einem ungewöhnlichen Vorfall gekommen sein, nachdem eine 22-jährige Frau einen Sohn mit dunkler Hautfarbe zur Welt gebracht hat. Die Hautfarbe des Babys versetzte ihren Ehemann in Erstaunen.

Berichten zufolge fragte der Mann seine Frau, warum das Baby diese Hautfarbe habe. Die Frau erklärte dies damit, dass ihr Ehemann während der Schwangerschaft große Mengen Kaffee getrunken habe. Der Mann glaubte der Erklärung seiner Frau zunächst und fühlte sich schuldig, an ihr gezweifelt zu haben.

Es wird angemerkt, dass das Paar seit acht Monaten verheiratet ist. Trotz der Umstände leben sie weiterhin zusammen. Der Mann soll dem Neugeborenen gegenüber Liebe und Fürsorge zeigen.

Dieser Vorfall hat in den sozialen Medien für unterschiedliche Reaktionen gesorgt. Gleichzeitig wurden einige Details der Geschichte nicht durch unabhängige, zuverlässige Quellen bestätigt.