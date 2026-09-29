Honor Magic 9 Flaggschiffe erzielen Rekordverkäufe in China

Honor hat den Verkaufsstart seiner neuen Honor Magic 9 Flaggschiff-Smartphone-Serie bekannt gegeben, wobei die ersten Ergebnisse ein großes Marktinteresse zeigen. Laut ixbt.com übertrifft die Nachfrage nach der neuen Reihe die Erwartungen und stellt die Leistungen der vorherigen Generation weit in den Schatten. Dies berichtet Ixbt.com .

Dem offiziellen Bericht des Unternehmens zufolge verzeichneten die Geräte innerhalb der ersten zehn Minuten nach Verkaufsstart auf allen wichtigen Plattformen hohe Ergebnisse. Insbesondere lag das Online-Verkaufsvolumen um 194 Prozent über dem des Vorjahreszeitraums für die Honor Magic 8 Serie.

Experten betonen, dass sich die neue Modellgeneration fast dreimal so schnell verkauft wie die Flaggschiffe des Vorjahres. Dieser enorme Erfolg ist auf die drastisch verbesserten technischen Spezifikationen und die Anpassung an die Nutzerbedürfnisse zurückzuführen.

Die neue Modellreihe und ihre Möglichkeiten

Die neu eingeführte Flaggschiff-Serie umfasst mehrere fortschrittliche Geräte, darunter das Honor Magic 9, die Magic 9 Super Edition sowie das Spitzenmodell Magic 9 Pro Max. Jedes Modell überzeugt durch seine technischen Vorteile.

Insbesondere das Magic 9 Pro Max, eines der leistungsstärksten Geräte der Reihe, ist mit dem größten Akku seiner Geschichte ausgestattet. Das Smartphone verfügt über eine Kapazität von 11.000 mAh und ist damit eines der ausdauerndsten Flaggschiffe auf dem aktuellen Markt.

Gleichzeitig hat auch das Basismodell Honor Magic 9 im Vergleich zur Vorgängergeneration bedeutende Upgrades erhalten. Dieses Modell ist wie die Pro Max-Version mit zwei leistungsstarken 200-Megapixel-Kameramodulen ausgestattet, die hochwertige Aufnahmen ermöglichen.

Kompaktes Flaggschiff und seine Perspektiven

Die Abmessungen und die Leistung des neuen Basismodells sind ebenfalls bemerkenswert. Mit einer Bildschirmdiagonale von nur 6,37 Zoll zeichnet sich das Gerät dadurch aus, dass es einen riesigen 8.000 mAh Akku beherbergt.

Aufgrund dieser Spezifikationen gilt das Honor Magic 9 als ein vollwertiges, kompaktes Flaggschiff, das in der Größe mit dem Galaxy S26 konkurrieren kann. Dieser starke Start auf dem chinesischen Markt dürfte die globale Position der Marke weiter festigen.