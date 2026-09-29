NVIDIA-Chef sagt, er kenne seine Privatadresse und Telefonnummer nicht auswendig

Der CEO von NVIDIA, Jensen Huang, erklärte, dass er seine Privatadresse und Telefonnummer nicht auswendig kenne. Er begründete dies damit, dass durch Technologien die Notwendigkeit, bestimmte Informationen im Gedächtnis zu behalten, abgenommen habe.

Huang äußerte sich dazu in einem Gespräch mit dem Journalisten Ezra Klein von der New York Times. Während des Gesprächs wurde diskutiert, dass die Nutzung künstlicher Intelligenz zum Rückgang bestimmter Fähigkeiten führen könnte.

Der NVIDIA-Chef gab an, dass er sogar seine eigene Privatadresse nicht kenne. Er nannte ein Beispiel, bei dem er vor einigen Jahren beim Tanken nach seiner Postleitzahl gefragt wurde und sich in diesem Moment nicht daran erinnern konnte. Zudem betonte er, dass er auch seine Telefonnummer nicht auswendig wisse.

Huang ist der Ansicht, dass die abnehmende Notwendigkeit, bestimmte Informationen auswendig zu lernen, ein natürlicher Prozess sei. Er betonte, dass Menschen durch die Übertragung einiger Fähigkeiten an Technologien in Zukunft mehr Aufmerksamkeit auf systemisches Denken, Kreativität und andere wichtige Kompetenzen richten könnten.

Gleichzeitig wurde im Gespräch betont, dass es nicht richtig sei, alle Fähigkeiten an die Technologie abzugeben. Bestimmte Fertigkeiten könnten für die Konzentrationsfähigkeit und das kreative Denken des Menschen weiterhin wichtig bleiben.