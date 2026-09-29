NVIDIA-Chef sagt, er kenne seine Privatadresse und Telefonnummer nicht auswendig

·12·Welt
NVIDIA-Chef sagt, er kenne seine Privatadresse und Telefonnummer nicht auswendig

Der CEO von NVIDIA, Jensen Huang, erklärte, dass er seine Privatadresse und Telefonnummer nicht auswendig kenne. Er begründete dies damit, dass durch Technologien die Notwendigkeit, bestimmte Informationen im Gedächtnis zu behalten, abgenommen habe.

Huang äußerte sich dazu in einem Gespräch mit dem Journalisten Ezra Klein von der New York Times. Während des Gesprächs wurde diskutiert, dass die Nutzung künstlicher Intelligenz zum Rückgang bestimmter Fähigkeiten führen könnte.

Der NVIDIA-Chef gab an, dass er sogar seine eigene Privatadresse nicht kenne. Er nannte ein Beispiel, bei dem er vor einigen Jahren beim Tanken nach seiner Postleitzahl gefragt wurde und sich in diesem Moment nicht daran erinnern konnte. Zudem betonte er, dass er auch seine Telefonnummer nicht auswendig wisse.

Huang ist der Ansicht, dass die abnehmende Notwendigkeit, bestimmte Informationen auswendig zu lernen, ein natürlicher Prozess sei. Er betonte, dass Menschen durch die Übertragung einiger Fähigkeiten an Technologien in Zukunft mehr Aufmerksamkeit auf systemisches Denken, Kreativität und andere wichtige Kompetenzen richten könnten.

Gleichzeitig wurde im Gespräch betont, dass es nicht richtig sei, alle Fähigkeiten an die Technologie abzugeben. Bestimmte Fertigkeiten könnten für die Konzentrationsfähigkeit und das kreative Denken des Menschen weiterhin wichtig bleiben.

Jensen HuangNVIDIAEzra KleinKünstliche IntelligenzTechnologie
Teilen:
Telegram-KanalAuf Google folgen
Charos
«ZAMIN.UZ» Redakteur

Kommentare 0

Ähnliche Nachrichten

Arman Tsarukyan und Nina Drama in der usbekischen Küche: Ein Plov-Fest nach dem SiegArman Tsarukyan und Nina Drama in der usbekischen Küche: Ein Plov-Fest nach dem Sieg24 September 11:09Gibt es einen versteckten mathematischen Code in der ägyptischen Pyramide?Gibt es einen versteckten mathematischen Code in der ägyptischen Pyramide?19 September 14:29„Ich werde nur aus einer Maximalposition mit Putin sprechen!“: Kaja Kallas widersetzt sich den Bedingungen des Kremls„Ich werde nur aus einer Maximalposition mit Putin sprechen!“: Kaja Kallas widersetzt sich den Bedingungen des Kremls15 September 23:08Ist ein Telefon für Migranten in Russland Pflicht? Außenministerium Usbekistans klärt aufIst ein Telefon für Migranten in Russland Pflicht? Außenministerium Usbekistans klärt auf17 Juli 11:50Fußballer verliert nach Schlägerei sieben ZähneFußballer verliert nach Schlägerei sieben Zähne15 September 20:27Geheime Verhandlungen in Moskau: Putin empfing Trumps Gesandte im KremlGeheime Verhandlungen in Moskau: Putin empfing Trumps Gesandte im Kreml6 September 10:34
AnzeigenPartnerschaft
Playmatch: Erleichtert die Arbeit für Platzbetreiber
Playmatch: Erleichtert die Arbeit für Platzbetreiber
Playmatch: Alle notwendigen Fußball-Services in einer App
Playmatch: Alle notwendigen Fußball-Services in einer App

Meistgelesen Welt nachrichten

52 Kilogramm Gold für die Braut: Hochzeit wird untersucht
52 Kilogramm Gold für die Braut: Hochzeit wird untersucht
4 Tonnen Gold in Karakalpakstan entdeckt: Das Interessanteste ist, dass 80 Prozent der Region noch unerforscht sind
4 Tonnen Gold in Karakalpakstan entdeckt: Das Interessanteste ist, dass 80 Prozent der Region noch unerforscht sind
Hat eine als Haustier gehaltene Riesenschlange ein Kind verschlungen? Berichte aus Vietnam sorgen für Panik
Hat eine als Haustier gehaltene Riesenschlange ein Kind verschlungen? Berichte aus Vietnam sorgen für Panik
Erdrotation beschleunigt: Weltweites Zeitsystem könnte sich ändern
Erdrotation beschleunigt: Weltweites Zeitsystem könnte sich ändern
Usbekische Braut in der Türkei mit Gold im Wert von 5 Millionen Lira verschwunden
Usbekische Braut in der Türkei mit Gold im Wert von 5 Millionen Lira verschwunden
Zwei Wochen altes Eselfohlen verschwindet und wird am nächsten Tag grausam getötet aufgefunden
Zwei Wochen altes Eselfohlen verschwindet und wird am nächsten Tag grausam getötet aufgefunden
Teilnehmer in Japan gewinnt 14.000 $ für 90 Minuten Schlaf
Teilnehmer in Japan gewinnt 14.000 $ für 90 Minuten Schlaf
Vater stellt zu Hause Medizin her, um seinen Sohn zu retten
Vater stellt zu Hause Medizin her, um seinen Sohn zu retten